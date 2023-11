Segunda rodada do torneio Olé nas Drogas ocorre nesta quarta, 15

A segunda rodada do torneio de futebol ‘Olé nas Drogas’ será nesta quarta-feira, 15, a partir das 7h30, pelos campos de futebol da Capital. A programação ocorrerá de acordo com as categorias, que estão organizadas como a sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Além disso, o projeto é uma iniciativa da Fundação da Juventude de Palmas (FJP), em parceria com a Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes).

No último jogo, do dia 11 de novembro, a primeira rodada foi marcada pela participação dos times do Fla Palmas, Academy Santos, Batalhão, Fla Centro, Real Junior e União. Os times disputaram entre si nas categorias do sub-11 – atletas nascidos a partir de 2012; categoria sub-13 – atletas nascidos a partir de 2010; categoria sub-15 – atletas nascidos a partir de 2008; e a categoria sub-17 – atletas nascidos a partir de 2006.

Confira a programação:

Categoria: sub-11

Fla Palmas 10 X Get Paraíso

Horário: às 7h30

Local: Campo do lago

Categoria sub-11

Batalhão X Nova rosalândia

Horário: às 7h30

Local: 1° BPM

Categoria sub-11

Aureny III X Academy Santos

Horário: às 7h30

Local: Aureny 1

Categoria sub-13

Nilton Santos X CFA Palmas

Horário: às 8h

Local: Escolinha Nilton Santos (407 Norte)

Categoria sub-13

Fla Palmas X Paraíso

Horário: às 8h30

Local: Campo do lago

Categoria sub-13

CFA Palmas 2010 X Real Junior

Horário: às 9h

Local: Escolinha Nilton Santos (407 Norte)

Categoria sub-13

Batalhão X FlaPalmas 2011

Horário: 16h

Local: 1° BPM

Categoria sub-13

Nilton Santos X Aureny III

Horário: 18h30

Local: Estádio Nilton Santos

Dia: 16/11

Categoria sub-15

Batalhão X Nova Rosalândia

Horário: 8h30

Local: 1° BPM

Categoria sub-15

FlaCentro X Get Paraíso

Horário: às 9h40

Local: Campo do Lago

Categoria sub-15

Aureny III X União

Horário: às 10h30

Local: Aureny I

Categoria sub-15

União X CFA Palmas/Araguaia

Horário: às 16h30

Local: Estádio Nilton santos

Dia: 16/11

Categoria sub-17

Batalhão X Nova Rosalândia

Horário: às 9h40

Local: 1° BPM

Categoria sub-17

Batalhão X Real Junior

Horário: às 15h

Local: 1° BPM