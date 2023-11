População do Tocantins é orientada sobre os cuidados a serem tomados durante onda de calor

O Tocantins está na lista dos estados afetados com a onda de calor no Brasil pelos próximos cinco dias. O alerta foi emitido na segunda-feira, 13, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a previsão é que a temperatura fique 5 °C acima da média, ou seja, em alguns municípios os termômetros podem marcar acima de 40 °C.

Cerca de 60 cidades tocantinenses estão incluídas na previsão meteorológica e com isso, as altas temperaturas e os baixos índices de umidade relativa do ar podem impactar a saúde de toda a população, em especial, dos públicos mais vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas com problemas cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos e gestantes.

“Nessa época, os quadros de desidratação e infecção urinária têm aumentado muito por conta da maior perda de água devido ao calor, por isso, é preciso beber muita água para compensar o que é perdido. E é importante lembrar que os familiares, tanto de crianças pequenas, quanto de idosos, devem oferecer água constante para garantir uma hidratação adequada. A comida também deve ser leve, dando preferências para as frutas e as saladas”, afirmou o técnico do Programa de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada a Populações Expostas aos Desastres Naturais e/ou Tecnológicos (Vigidesastres) da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Everton Ribeiro.

O técnico do Governo do Estado informa que o uso de ventilador, ar condicionado e umidificador está liberado, mas é preciso lembrar que os objetos devem estar limpos e com filtros higienizados. “As pessoas não devem esquecer que a hidratação é fundamental durante esse período, por isso devem tomar pelo menos dois litros de água por dia. E outra, evite fazer exercícios ou caminhada, ou mesmo trabalhar e sair ao sol, entre 9h e 16h, porque o sol é muito forte e pode provocar insolação”. acrescentou.

Impactos na saúde

Uma das principais consequências da incidência do calor sobre o corpo humano é o stress térmico, que pode resultar em mal-estar, transpiração excessiva e dores de cabeça. Quem estiver passando mal, é recomendado que procure os serviços de saúde para saber qual é a melhor forma de tratar e reduzir o desconforto gerado pela insolação, pois se não for tratada com urgência, a insolação grave pode levar à morte. Por isso, fique atento aos sintomas e procure ajuda médica rapidamente em caso de exposição excessiva ao sol ou quando identificar algum desses sintomas.

Dicas para cuidar da saúde nas altas temperaturas:

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, entre 9h e 16h;

– Use chapéu e óculos escuros (especialmente para pessoas de pele clara). Proteja as crianças com chapéu de abas;

– Use roupa solta, de preferência de algodão, e aplique sempre protetor solar;

– Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais à sombra, frescos e arejados;

– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Os recém-nascidos, as crianças, os idosos e as pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água!

– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar; e

– Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes.

