Nova ponte de Porto Nacional será inaugurada nesta sexta-feira, 14

O Governo do Tocantins inaugura a nova ponte de Porto Nacional às 17 horas desta sexta-feira, 14. A obra, que já vem transformando o cenário de uma das cidades mais exponenciais do Estado, é, nos dias atuais, o maior projeto de infraestrutura em andamento no Tocantins.

“Com a sensação de dever cumprido e grande orgulho, convido a todos para a inauguração da ponte de Porto Nacional. Este marco histórico representa um avanço significativo para a região, conectando diversos municípios a Porto Nacional e a capital Palmas, facilitando tanto o escoamento da produção quanto melhorando o fluxo de passageiros. Para tanto, venham celebrar conosco essa conquista de cada tocantinense e que trará inúmeros benefícios para todos”, destaca o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Ponte de Porto

Localizada estrategicamente sobre o Rio Tocantins, a ponte de Porto Nacional é um elo vital na rede de transporte do Estado, conectando regiões, facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias. Com um total de 90 vigas que compõem sua estrutura, a ponte teve um investimento de R$ 149 milhões, proveniente do Governo do Tocantins em parceria com o Banco de Brasília. A estrutura estende-se por 1.088 metros, além dos encabeçamentos de 200 metros de cada lado, totalizando 1.488 metros.

Show nacional

Para celebrar este momento histórico, a inauguração contará com o show de Manu Bahtidão. A artista de reconhecimento nacional se apresenta no palco, que será montado ao lado da ponte, na rodovia TO-050, às 20 horas.

Após Manu Bahtidão, sobe ao palco a Banda Forró Sacode.

O evento contará ainda com a presença de autoridades, empresários e a comunidade em geral.