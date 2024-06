Prefeitura alerta sobre tentativas de golpes contra comerciantes usando nomes de serviços municipais

Diante do aumento de demandas recebidas via Ouvidoria-Geral do Município (OGM), a Prefeitura de Palmas alerta a população, em especial, os comerciantes locais contra tentativas de fraudes causadas por mensagens falsas que estão sendo enviadas por pessoas que se passam por agentes de órgãos públicos municipais da Capital. O conteúdo criminoso, com chamadas atrativas, oferece serviços facilitados, informando abertura e consulta de processos contra empresas, notificações, dentre outras ações de competências administrativas.

Conforme informações da Ouvidoria-Geral do Município, os criminosos agem da seguinte forma: ao fazer o contato inicial, seja via telefone ou diretamente por mensagens, os suspeitos solicitam ao estabelecimento um número telefônico para o envio de mensagens. Quando o usuário recebe a mensagem e clica no link suspeito, os dados são acessados indevidamente, colocando em risco a segurança das informações civis ou jurídicas, além da possibilidade de danificar o aparelho. Trata-se de golpes conhecidos como phishing, crime cibernético que usa de informações falsas para atrair o clique das vítimas e tornar seus aparelhos telefônicos suscetíveis a criminosos.

Contatos oficiais

A Administração Municipal reforça aos palmenses que fiquem em alerta e não caiam nos golpes. Os órgãos e entidades do Poder Público Municipal não fazem nenhum tipo de contato institucional por aplicativos de mensagens, seja via whatsapp, sms ou email.

O ouvidor-geral do Município, Hanna Melhem Netto, esclarece que, com as inúmeras facilidades de contatos no ambiente virtual, é necessário a população reforçar os cuidados. “Os golpes virtuais diariamente fazem inúmeras vítimas, causando danos e prejuízos em diversas áreas. É importante filtrar as informações recebidas contra as fraudes digitais. Quanto mais atrativo o conteúdo ofertado for, maior o alerta contra golpes. Além disso, as diversas solicitações de serviços junto aos órgãos e entidades municipais podem ser realizadas diretamente pela Carta de Serviços ao Usuário, no Portal do Cidadão, no endereço eletrônico https://cidadao.palmas.to.gov.br/ ”, destaca.

O ouvidor-geral reforça que as comunicações e contatos com os usuários dos serviços públicos são feitos diretamente pelos canais oficiais. Ele lembrou ainda que todos os serviços oficiais dos órgãos e entidades municipais que necessitam de dados pessoais são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Nos casos de suspeitas, dúvidas ou denúncias os interessados podem acionar a Ouvidoria-Geral do Município pelo telefone 0800-6464-156.

Phishing

O phishing é uma técnica de crime cibernético que usa fraude e engano para manipular as vítimas para que cliquem em links maliciosos ou divulguem informações pessoais confidenciais.