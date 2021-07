Médicos da Semus são orientados sobre manejo clínico de casos suspeitos e confirmados de dengue em Palmas

Para fortalecer o cuidado dos pacientes suspeitos de dengue e, dessa forma, evitar as formas graves da doença e óbitos, médicos que atuam nas Unidades de Saúde da Família (USF) participaram recentemente de uma capacitação sobre o manejo clínico de pacientes suspeitos e confirmados para a enfermidade. Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Atenção Primária e Vigilância em Saúde, o evento também foi uma oportunidade para estes profissionais avaliarem o cenário epidemiológico da dengue na Capital referente aos primeiros seis meses deste ano.

Conforme os dados do Boletim Epidemiológico, a Capital teve 1.774 casos notificados no primeiro semestre deste ano, contra 1.321 no mesmo período do ano passado. Um aumento de 34%. O documento registrou também um aumento de 116% nos casos confirmados de dengue no primeiro semestre de 2021, com 730 casos da enfermidade do agravo. No mesmo período do ano passado, a Capital acumulava 337 casos confirmados. Em 2020, segundo o Ministério da Saúde, devido a pandemia de Covid 19, houve uma queda significativa nas notificações de dengue, porém a dengue não desapareceu e requer os mesmos cuidados para sua prevenção.

Trabalho contínuo

A Unidade de Vigilância e Controle das Zoonoses (UVCZ) tem trabalhado continuamente para combater a proliferação do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Os agentes têm realizado vistorias nos estabelecimentos comerciais, domiciliares para detecção, remoção e/ ou eliminação de criadouros, além das visitas aos imóveis de imobiliárias, e a ainda a realização do ingresso forçado em imóveis fechados e/ ou abandonados de acordo com os protocolos sanitários exigidos durante o período da pandemia da Covid-19.

A bióloga Amanda Alexandrino, analista em saúde da UVCZ, afirma que a população deve aproveitar o período seco para reforçar o cuidado do quintal e prevenir a proliferação de focos do mosquito. “A população é a principal aliada na luta contra o mosquito. Basta apenas separar alguns minutos por semana para fazer a vistoria nos quintais e checar a existência de focos do mosquito. A limpeza rotineira é simples e rompe com o seu ciclo de vida”, reforça.

Dicas de prevenção:

Limpar o quintal e descartar corretamente o que não é utilizado;

Lavar com água sabão e bucha os pratinhos de plantas, reservatórios de água dos animais domésticos;

Lavar o reservatório de água atrás da geladeira;

Retirar água dos pratos de plantas;

Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que sirva para reservar água;

Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas, copos plásticos, latas, dentre outros;

