Prefeitura de Palmas contará com parceria da UFT e IFTO para a elaboração do PPA 2022-2025

A Prefeitura de Palmas já está trabalhando na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2022/2025, que deve ser enviado para apreciação do Legislativo Municipal até 31 de novembro de 2021. Desta vez, a gestão contará com a contribuição da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO).

Nas diretrizes serão priorizadas as soluções para os problemas surgidos em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19) e o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável do município, alinhado a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Nessa perspectiva, a prefeita Cinthia Ribeiro recomendou, que na elaboração do Plano Plurianual, seja garantida a participação de atores sociais como as universidades, que, segundo ela, muito têm a contribuir com as discussões da cidade que queremos.

Segundo a prefeita, bem mais do que estabelecer políticas de governo no PPA, é necessário estabelecer políticas de estado que promovam o desenvolvimento social, econômico e sustentável, pautadas pela boa governança e colaboração da sociedade.

O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Humano, Thiago Marconi, considera que nesta gestão Palmas possui a oportunidade de debater com a comunidade, soluções para problemas imediatos, a exemplo do período pós-pandemia, com o objetivo de construir caminhos para um desenvolvimento a longo prazo.