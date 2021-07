Prefeitura investe mais de R$ 1,1 milhão em reformas de unidades educacionais da Capital somente neste primeiro semestre de 2021

Durante o tempo em que as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino ficaram fechadas devido à pandemia da Covid-19, a movimentação de alunos nas escolas foi substituída por obras e melhorias. Nesse período, o vai e vem de alunos deu espaço a tijolos e cimento, na execução dos trabalhos de adequações, pinturas e melhorias das infraestruturas prediais. O montante investido pelo Município para execução de melhorias em 21 unidades educacionais, somente neste primeiro semestre de 2021, é R$ 1.135.723,85. Tudo feito com muito carinho para receber os alunos no retorno das atividades presenciais, previsto para iniciar no dia 02 de agosto, a depender do cenário epidemiológico da Covid-19.

As unidades educacionais que passaram por reformas receberam adequações e melhorias em sua infraestrutura, incluindo construção de reservatórios de água, instalação de caixas d’água, reforma de piscinas, de quadras poliesportivas, de banheiros, ampliação de cozinhas, reformas parciais, entre outras.

Uma das unidades também contempladas com melhorias é o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ciranda Cirandinha, localizado na Arno 31 (303 Norte). As intervenções na instituição iniciaram ainda no ano passado e devem ser totalmente concluídas até agosto. Com a reforma, além de novas salas de aula e novos banheiros, o Cmei passou por adequações do bloco administrativo, incluindo a troca do telhado, reforma dos banheiros, adequação de sala para depósito pedagógico, adequação da guarita, troca de janelas de salas de aula e do bloco administrativo, reforma geral da fachada, pintura geral e paisagismo. O valor total investido pelo Município na execução desta obra custará aos cofres públicos R$ 475.297,88.

Novo Cmei

Com a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ana Luísa Rodrigues Pereira Valdevino, no último dia 20 de maio, localizado no setor Bertaville, a rede municipal passa a contar com 34 Cmeis, ampliando o atendimento na educação infantil em mais 536 vagas. A obra recebeu investimentos na ordem de R$ 2.214.868,04, sendo R$ 788.547,52 recursos próprios do Município e o restante do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A Rede Municipal de Ensino conta agora com 78 unidades educacionais para atender a demanda de crianças e adolescentes da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental.