Luzimangues recebe o projeto “Assistência Social Itinerante” no próximo dia 20

Por Anne karianny Moreira | Secretaria da Comunicação

08/04/2022 – Publicado às 08h12

A Secretaria de Assistência Social e Habitação do município de Porto Nacional está levando o projeto “Assistência Social Itinerante” para as comunidades rurais, distritos e bairros de Porto Nacional. No próximo dia 20 (quarta-feira), de 9h às 16h, será a vez do Distrito de Luzimangues receber o projeto que visa levar serviços de assistência social para os moradores.

De acordo com a Secretária de Assistência Social e Habitação, Keila Viana, “nosso objetivo é viabilizar e facilitar o acesso da população a esses serviços que são ferramentas que trazem mais oportunidades para as pessoas, como o CadUnico, necessário para receber benefícios do Governo Federal”, informou Keila.

Alguns dos serviços que serão oferecidos são: orientações sobre o ID Jovem (em parceria com a Secretaria da Juventude), Auxílio Brasil, sobre os Benefícios Eventuais, serviços e programas ofertados no CRAS, serviços ofertados nos CREAS, emissão de carteira digital, orientações sobre seguro desemprego, elaboração de Currículo, emissão da carteirinha do idoso e cadastro e atualização do CADÚNICO.

O Projeto está sendo realizado em parceria com outras secretarias. Confira as próximas datas e locais que receberão a Assistência Social Itinerante.

Calendário da Assistência Social Itinerante

20/04 – Luzimangues 09h

18/05 – P. A. Zé Pereira 09h

15/06 – Escola Brasil 09h

15/06 – Nova Pinheirópolis 14h

24/08 – P. A. Pau D’Arco 09h

21/09 – Setor Ir. Edila 09h

19/10 – P. A. Bom Sucesso 09h

23/11 – Padre Luso 09h

21/12 – Flor da Serra 09h