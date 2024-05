Gabaritos provisórios do concurso do Quadro Saúde disponíveis

Os gabaritos provisórios do concurso público para provimento de cargos do Quadro da Saúde da Prefeitura de Palmas já estão disponíveis no site da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE). As listas com os gabaritos podem ser conferidas clicando aqui.

Os candidatos têm somente esta terça-feira, 30, para interposição de recursos contra as questões e gabarito provisório das provas objetivas com preenchimento de formulário online em www.copese.uft.edu.br. A data provável para divulgação das respostas aos recursos e gabarito definitivo é 15 de maio.

Próximas etapas

29 de maio: resultado provisório (data provável) e convocação para as bancas de heteroidentificação e banca de perícia médica com equipe multiprofissional para PCD;

20 de junho: publicação do resultado final.