Porto Nacional zera casos ativos da Covid-19

Por Anne karianny Moreira | Secretaria da Comunicação

08/04/2022 – Publicado às 08h14

O município de Porto Nacional-TO zerou o número de casos ativos da Covid-19. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta quinta-feira, 07, ao encontro com as comemorações do Dia Nacional da Saúde, e registrada no boletim epidemiológico do dia. É a primeira vez que a cidade não registra nenhum caso ativo da doença desde o início da pandemia.

Conforme a Secretária Lorena Martins, a colaboração de toda população, bem como o empenho,dedicação e compromisso da equipe de saúde,foi fundamental para a redução do perfil epidemiológico e para hoje estarmos zerados em casos ativos,hospitalizados e novos no município. “Passamos por dias muito difíceis mas sempre priorizamos a saúde e tentamos de todas as formas frear as contaminações, um trabalho que valeu a pena e hoje vemos os resultados. Parabenizo a todos que colaboraram, em especial à nossa equipe de saúde”, comemora a Secretária Lorena Martins.

Além disso, a Secretária Lorena Martins, frisou que para combatermos a pandemia o Município realizou diversas ações por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com decretos e medidas sanitárias de acordo orientações do Ministério da Saúde. Por fim, vale destacar que a vacinação é fundamental para frear a contaminação e proteger toda a população.