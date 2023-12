Em dia histórico, deputado federal Antonio Andrade realiza entrega de cestas básicas beneficiando mais de 10.000 pessoas nos quatro cantos de Porto Nacional

Com gesto de solidariedade e comprometimento com o bem-estar da população portuense, Antonio Andrade, pelo 5° ano consecutivo realizou a entrega de cestas básicas a famílias do município de Porto Nacional. Garantindo desse modo, que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica possam ter uma virada de ano mais digna e com a mesa farta.

A distribuição ocorreu nos setores, Brigadeiro Eduardo Gomes (Escola Estadual Carmênia Matos Maia), Nova Capital, Alto da Colina (residência do ex-vereador, Djalma Araújo); setor Garcia ( residência do líder Edmar Batista); no Imperial, Jardim Querido ( Bar do Manelão) e no Distrito de Pinheirópolis, sendo marcada por muita alegria e gratidão.

Virgínia Andrade, que acompanhou as distribuições ao lado do deputado, destacou a felicidade em contribuir com o momento especial. “É motivo de muita alegria fazermos essa entrega, que não é apenas de alimentos, nosso intuito vai além, é levar uma mensagem de fé, esperança e calor humano a cada cidadão. Um presente da nossa família para a sua”, enfatizou.

Em seu discurso, o parlamentar agradeceu a colaboração e envolvimento de todos os parceiros. “Sou grato a todos que colaboraram para que essa iniciativa fosse concretizada com êxito, muito obrigada, isso revela a empatia e o cuidado com o próximo”, pontuou.

“Esse ato é um importante suporte, trabalhar em prol do povo é o que nos move, essa ação é uma prova de que unidos somos mais fortes para fazer a diferença positivamente na vida das pessoas, sou honrado e grato a Deus por me dar a oportunidade de promover a felicidade para tanta gente”, frisou o deputado federal mais votado do Tocantins nas últimas eleições.

Lembrando que, neste domingo, 31 de dezembro, o Distrito de Luzimangues receberá a ação, favorecendo a comunidade local.

Além do deputado Antonio Andrade participaram da iniciativa os vereadores; Tony Andrade, Jefferson Lopes e Gilian Fraga, o chefe do Ciretran Bruno Almeida; o líder da juventude portuense, Valber Albuquerque; os radialistas Xandão e Léo Almeida também estiveram presentes, dentre outras lideranças do município.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade