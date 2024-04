Deputado Antonio Andrade visita stand da Pró-Rim na Câmara Federal: apoio à Saúde Renal em pauta

O Anexo II da Câmara dos Deputados tornou-se palco nesta semana – terça (23) e quarta (24) – de um encontro significativo para a promoção da saúde renal no país.

O Deputado Federal Antonio Andrade (Republicanos), reconhecido por sua atuação em questões de saúde pública, visitou o stand da Pró-Rim, a maior entidade filantrópica na área da nefrologia, reforçando o compromisso com a conscientização e o apoio aos pacientes com doenças renais.

Localizado estrategicamente no corredor principal do anexo onde ficam instaladas as comissões da Câmara, o stand da Pró-Rim atraiu a atenção de parlamentares e visitantes, oferecendo informações sobre prevenção, tratamento e assistência integral às doenças renais.

O parlamentar ressaltou a importância de políticas públicas voltadas para a saúde renal e o acesso universal aos serviços especializados. “É fundamental que estejamos atentos às demandas dos pacientes renais e às necessidades dos profissionais de saúde que dedicam suas vidas a essa área tão sensível”, afirmou Toinho.

Ele destacou ainda a relevância do trabalho desenvolvido pela Pró-Rim, tanto no âmbito do tratamento clínico quanto na promoção da pesquisa e da educação em nefrologia.

A equipe da Pró-Rim presente no evento aproveitou a oportunidade para apresentar aos visitantes do stand a importância da detecção precoce das doenças renais, a necessidade de ampliação do acesso ao transplante renal e a relevância do apoio psicossocial aos pacientes e familiares.

*Sobre Pró-Rim*

Dois médicos nefrologistas, Dr. José Aluísio Vieira e Dr. Hercilio Alexandre da Luz Filho, criaram a Fundação Pró-Rim em 1987. A fundação recebe cerca de 99% dos pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS). Anualmente realiza mais de 100 mil sessões de hemodiálise e já ultrapassou a marca dos 1.940 transplantes renais.

Está presente com centros de diálise próprios e em parcerias nas cidades de Joinville, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Mafra e Balneário Camboriú em Santa Catarina, e também no estado do Tocantins nas cidades de Palmas, Araguaína e Gurupi.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade