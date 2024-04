Publicado retificação do gabarito da Aleto

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) publicou nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial Eletrônico, a retificação do gabarito preliminar da prova de Raciocínio Lógico aplicada aos cargos de analista legislativo (nível superior) do concurso público.

O gabarito retificado também já está disponível na página de concurso da Fundação Getúlio Vargas (FGV): https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleto.

Com a atualização, a banca examinadora prorrogou o prazo para interposição de recursos para o dia 24 de abril, até às 11h59, somente para questionamento do gabarito da disciplina retificada.