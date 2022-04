Prefeitura de Porto Nacional recebe dois veículos para reforçar o trabalho de fiscalização ambiental

Por Nadya Mayara | Secretaria da Comunicação

08/04/2022 – Publicado às 08h06

A Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Agência de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos e Meio Ambiente (ARPN), recebeu na tarde desta quarta-feira, 06, dois veículos da empresa Terra-To construtora e terraplanagem como compensação ambiental. Esses veículos serão utilizados para aprimorar a atuação da prefeitura nas fiscalizações que se tornarão ainda mais frequentes, evitando dessa forma crimes e danos ambientais por todo o município.

Participaram da reunião o Prefeito Ronivon Maciel, o presidente da Agência de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos e Meio Ambiente (ARPN), Fabrício Machado, e o representante da construtora Terra-To, Rafael Carilo.

A entrega dos carros foi feita na prefeitura municipal, logo após os veículos foram repassados à ARPN para serem utilizados nas ações de gestão ambiental, monitoramento e fiscalização que são realizadas constantemente.

Ao receber os carros, o Prefeito Ronivon Maciel destacou o trabalho que o município vem realizando na área do meio ambiente, reforçando que os veículos repassados ao município vão garantir agilidade às ações executadas pela ARPN.

“A compensação é destinada a minimizar impactos ambientais que possam surgir do desenvolvimento e execução de projetos, nosso intuito em ações como essa é fazer com que as exigências legais sejam cumpridas e retornem em benefícios à população”, disse o Presidente da ARPN Fabrício Machado.