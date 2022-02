Luzimangues: Equipe do TRE realiza atendimento de regularização do título eleitoral

Texto: Secom | Prefeitura de Porto Nacional

23/02/2022 – Publicado às 16:44

Objetivando facilitar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Tocantins, realizará diversos atendimentos no Distrito de Luzimangues com uma ação de itinerante que inicia nesta segunda-feira, 21 e segue até o dia 23 de fevereiro. Os serviços estão sendo disponibilizados na sede da Subprefeitura, sendo nesta segunda-feira (21) das 13h às 17h e na terça-feira (22) e quarta-feira (23), das 08h às 17h.

De acordo com o superintendente distrital, Flávio Monteiro, o Distrito ainda não possui estrutura fixa de cartório, o que faz dessa iniciativa do TRE um ato importante na construção da cidadania. “É uma oportunidade ímpar, tendo em vista que os eleitores poderão realizar serviços importantes sem se deslocar até a sede do cartório eleitoral. Qualquer cidadão que necessita regularizar sua situação eleitoral deve comparecer”, frisou.

Serviços disponibilizados ao eleitor

Alistamento eleitoral (1° Título)

Transferência de domicílio eleitoral

Revisão de dados

Regularização do título eleitoral

Documentos necessários

Título eleitoral

Cópias da identidade

CPF

Comprovante de endereço

Dúvidas

Em caso de dúvidas o eleitor deve entrar em contato pelos números: (63) 3229-9803 ou 3363-1267