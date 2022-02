Praias e balneários de Palmas serão administrados por comitê gestor

Texto: Secom | Prefeitura de Palmas

23/02/2022 – Publicado às 06:19

As praias fluviais e os balneários de Palmas, integrantes do cenário turístico da Capital, passam a ser gerenciados de forma intersetorial por meio do Comitê Gestor das Praias Fluviais e Balneários do Município (CGPB). Formado por seis pastas da administração pública, que possuem atribuições e responsabilidade acerca dos equipamentos públicos, o comitê foi instituído por meio do decreto Municipal nº 2.154, no Diário Oficial do Município, da última sexta-feira, 18.

O CGPB, além da função principal de administrar, terá ainda as atribuições de estabelecer as políticas públicas de uso e exploração dos locais; inseri-los nos roteiros turísticos da capital, promover as ações estruturantes; fomentar o uso público, tais como: áreas de esporte e lazer, em sintonia com as políticas de saúde pública; decidir e deliberar sobre todos os assuntos relacionados aos locais turísticos.

Compõem o comitê as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), da Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), e ainda o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Impup), a Fundação Municipal de Esporte (Fundesporte) e a Agência Municipal de Turismo (Agtur), que terão a função de coordenar os trabalhos.

As pastas atuarão sempre em parceria e interlocução, com a finalidade de propiciar efetividade e resolubilidade nas demandas relacionadas às praias fluviais e balneários da Capital.