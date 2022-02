Escolas de Porto Nacional recebem bibliotecas móveis e novos mobiliários

Texto: Secom | Prefeitura de Porto Nacional

23/02/2022 – Publicado às 06:54

Destacando o compromisso com a educação portuense, a prefeitura de Porto Nacional vem entregando, para todas as escolas do município, novos mobiliários e bibliotecas móveis, com equipamentos que darão mais qualidade, conforto e desenvolvimento ao ensino e à aprendizagem de alunos do município. Na manhã desta segunda-feira, 21, a Escola Municipal Delza da Paixão, localizada no Setor São Vicente, recebeu os novos equipamentos como fogões, mesas, carteiras, aparelhos de ar condicionado, freezers e outros.

Desde novembro de 2021, a Secretaria Municipal da Educação entregou aproximadamente 9.680 livros e mobiliários como estantes para a nova biblioteca que, por ser compacta e versátil, poderá ser acomodada em escolas urbanas com espaços reduzidos e também nas escolas do campo. A ação faz parte do projeto “Biblioteca para Todos”, idealizado pela Prefeitura de Porto Nacional e oferta cerca de 400 livros para cada escola.

Em seu discurso, o prefeito Ronivon Maciel se emocionou ao citar as dificuldades enfrentadas para estudar e também relembrou seu tempo como Professor e falou sobre a responsabilidade de fazer uma educação básica de qualidade em Porto Nacional. “Olhar para essas crianças e perceber toda essa expectativa depositada em nós é o que nos motiva a fazer acontecer, pois a educação é o eixo principal da transformação da vida. O meu coração se enche de emoção porque eu passei por esse mesmo processo e entendo o que realmente transforma a vida das pessoas, por isso, a responsabilidade é ainda maior. Meu desejo é trabalhar ainda mais para garantir qualidade e boa educação para as crianças do nosso município, eu tenho certeza que lá na frente irá fazer uma grande diferença na vida deles”, destacou.

De acordo com a secretária municipal da Educação, Helane Dias, após o retorno presencial o município vem realizando um intenso trabalho pedagógico. “Estamos buscando sempre uma educação de qualidade que venha ao encontro da aprendizagem dos nossos alunos, esse é o nosso objetivo. Tivemos que aprender e ensinar de forma totalmente remota, nesses últimos anos e nesse retorno das aulas presenciais estamos fazendo um intenso trabalho pedagógico para que tenhamos um realinhamento de conteúdos”, pontuou.