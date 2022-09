Jogos Escolares Indígenas promovem integração e diversão nas aldeias do Tocantins

Estudantes de escolas indígenas dos povos Akwe Xerente, Karajá e Javaé deram início nesta sexta-feira, 23, às disputas das etapas regionais dos Jogos Escolares Indígenas do Tocantins, evento promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Os jogos estão sendo realizados na aldeia Porteira (Xerente), município de Tocantínia, jurisdicionado à Diretoria Regional de Educação de Miracema; na Aldeia Canoanã (Javaé), município de Formoso do Araguaia, DRE de Gurupi; e na Aldeia Fontoura (Karajá), município de Lagoa da Confusão, DRE de Paraíso do Tocantins.

Do povo Xerente participam aproximadamente 90 estudantes de quatro unidades escolares. A arena de jogos ficou lotada nesta sexta-feira. A comunidade vibrava a cada competição. Foram várias disputas: provas de atletismo, arco e flecha, arremesso de lança, natação, cabo de guerra e futebol society.

A estudante Jamily Meaiti Xerente, do Centro de Ensino Médio Warã (Cemix), se emocionou ao vencer a prova de 100 metros. “Muito feliz de participar dos Jogos com o meu povo. Fui muito bem na prova aqui na aldeia e quero fazer bonito na final também”, frisou.

Ronaldo Kazdazê Xerente, 14 anos, da Escola Estadual Krãsâpte, foi um dos destaques da equipe campeã no revezamento 4×100. “Me esforcei muito para chegar em primeiro lugar. Fiquei até emocionado com o resultado”, confessou.

Paulo Henrique Sizapi, 16 anos, estudante do CEM Warã Cemix, encantou o público com o arco e flecha. “Fiquei um pouco nervoso, mas me saí bem no final. Estou muito feliz de representar não só a minha escola, mas todo o meu povo Xerente”, ressaltou.

Pedro Xerente, diretor da Escola Estadual Indígena Sremtõwe, onde as delegações ficaram alojadas, destacou a importância dos jogos para a promoção da cultura e práticas esportivas nas aldeias. “Esse formato, com disputas em cada etnia, valoriza a cultura e a diversidade dos nossos povos. Abraçamos esse projeto do Estado e esperamos que se torne uma tradição. Foi uma movimentação muito grande entre alunos e professores nas escolas”, destacou.

Etapa estadual

Os jogos contemplam todos os povos do Estado. No início deste mês foram realizadas as competições nas comunidades indígenas da DRE Araguaína – Aldeia Xambioá; DRE Tocantinópolis – Aldeia Mariazinha; e DRE Pedro Afonso – Aldeia Manoel Alves Pequeno. Os estudantes campeões das etapas regionais se classificam para a estadual a ser realizada em Palmas, de 20 a 23 de outubro.

A primeira edição dos Jogos Escolares Indígenas do Tocantins conta com a participação de aproximadamente 600 estudantes de escolas indígenas.