Estado do Tocantins dá início às obras de recuperação da TO-422 no Distrito Agroindustrial de Araguaína

As obras de pavimentação asfáltica, restauração e drenagem da TO-422, rodovia que corta o Distrito Agroindustrial de Araguaína (Daiara), já estão tomando forma. Com investimento de R$ 16,4 milhões, o Estado do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) e da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), assinou nesta sexta-feira, 23, a Ordem de Serviço autorizando o início dos trabalhos em até, no máximo, a próxima quarta-feira, 28.

O presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, afirmou, contudo, que o início da execução das obras pode ocorrer de imediato e que a empresa contratada já vem fazendo a topografia do local. “Só não iniciou ainda devido a um processo licitatório bastante concorrido. As máquinas estão a postos e a maioria das empresas que concorreram são aqui do Daiara, então isso é muito bom. O projeto é de 2017, mas está atualizado”, afirmou.

A empresa vencedora da licitação e contratada para operar a obra, a Construtora NSA, tem escritório no próprio Daiara, o que facilitou a chegada dos materiais e dos maquinários.

O empresário e proprietário da Construtora NSA, César Augusto Vieira Barbetta, garantiu que dará cumprimento à Ordem de Serviço no início da semana, antes do prazo previsto. “Segunda ou terça já estaremos começando com tudo, fazendo o sistema de drenagem. As máquinas estarão na pavimentação e já estamos adiantando a parte topográfica. Estamos entrando no período chuvoso, mas eu quero terminar antes de a chuva cair”, ressaltou o empresário, reconhecendo ser uma obra “melindrosa por causa da drenagem”.

Pics

As obras no Daiara fazem parte do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics) e contam com um investimento do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, da Sics. “Seguimos trabalhando com o Programa de Impulsionamento. O nosso objetivo é criar um cenário mais adequado na atração de investimentos e não tem como ser assertivo nesse objetivo, se não houver uma infraestrutura adequada”, enfatizou o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima.

O secretário reforça ainda que o eixo da infraestrutura é um dos pilares trabalhados no Pics. Esta é a quarta Ordem de Serviço atendendo a infraestrutura de Parques Agroindustriais no Estado. O primeiro foi Guaraí; depois, Paraíso; Gurupi e; agora, Araguaína. “Estamos recuperando a TO-422 em todo o perímetro do Daiara. São 2,7 km de extensão, duas pistas, ida e volta, com drenagem pluvial, recapeamento em CBUQ, o mais adequado possível para o tipo de utilização dos veículos que transitam aqui no distrito”, afirmou Carlos Humberto Lima.

Classe empresarial

Reivindicações antigas da classe empresarial araguainense, o recapeamento e a drenagem na TO-422 são uma demanda que passou por gestões e, com a assinatura da Ordem de Serviço, o Estado do Tocantins garante o início e a conclusão das obras ainda este ano.

“É uma reivindicação da Aciara de muitos governos. Ficamos muito felizes de fazer parte desse momento, no qual a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços atende esse pedido da Associação. Agora, é ligar as máquinas e elas só devem sair daqui com as obras todas prontas. Estou muito feliz de representar uma entidade que possui portas abertas para o diálogo com o Estado”, afirmou o presidente da Associação Comercial e Industrial de Araguaína (Aciara), Denilson Silva.