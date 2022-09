ABAV Expo confirma delegação tocantinense como a maior da edição 2022

Com a participação oficial de 152 pessoas no estande do Tocantins, a delegação oficial do Estado foi anunciada pelos organizadores da ABAV Expo como a maior na 49ª edição do evento, que chega ao fim nesta sexta, 23, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

A secretária executiva da Secretaria de Cultura e Turismo do Tocantins, Jocélia Costa, comemora a participação do Estado na feira. “Vem sendo muito positiva, o estande está chamando a atenção do público e o trade mostrou que está preparado para receber turistas nacionais e internacionais”, ressaltou.

Presidente da ABAV Tocantins, Rodolfo Ferreira comemora o comprometimento dos participantes e o sucesso de visitação. Também ressalta a apresentação das potencialidades do Estado para um grupo de 40 investidores internacionais, na quinta, 22. “De imediato, já mapeamos negociações com operadores tocantinenses”, revela.

O presidente do Conselho Empresarial de Turismo (Cetur), Marcelo Perim, enfatiza as ações realizadas para envolver operadores de turismo engajados e preparados para atender os agentes. “O Estado tem apenas 33 anos e já consolida sua participação na ABAV Expo e seu status de destino turístico”, comemora.

A percepção também é positiva entre os integrantes da caravana. Em sua primeira participação na ABAV Expo, o operador de turismo Jarbas Lemos, que atua no Cantão, tem vários motivos para comemorar. “Tem sido uma experiência de aprendizado e network acima do esperado”, diz. Além disso, durante visita a um dos estandes da feira, Lemos foi sorteado com uma viagem para Guayaquil, no Equador, para assistir a final da Libertadores da América, no final de outubro.

Os operadores de turismo Day Barbosa, do Maranhão, e Luiz César, da Bahia, também aprovaram o estande, ressaltando a qualidade e a presença de profissionais do trade para troca de informações.



Próxima edição

A 50ª edição da ABAV Expo foi anunciada na noite de quinta. O Rio de Janeiro voltará a ser a cidade anfitriã.