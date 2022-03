Governo do Tocantins autoriza segunda chamada de candidatos aprovados no concurso públicos Polícia Militar

Por Andressa Santos | Governo do Tocantins

25/03/2022 – Publicado às 10h27

A Polícia Militar, após autorização do Governo do Tocantins, convoca, em segunda chamada, os candidatos aprovados no concurso público regido pelos Editais Nº 1 – PMTO – CFP e Nº 1 – PMTO – CFPE, respectivamente nos cargos de Aluno-Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM, Aluno-Soldado do Quadro de Praças Especialistas – QPE, obedecida a ordem de classificação final, para, apresentarem os documentos exigidos para possível inclusão na corporação.

Para a convocação em segunda chamada, foi levado em consideração as ausências e desistências por parte de candidatos convocados por meio das Portarias nº 139/2022/DGP SAMP e nº 181/2022/DGP SAMP, publicadas respectivamente nas edições nº 6.041 e 6.051 do Diário Oficial do Estado, o que resultou em vagas em aberto e o não preenchimento do total de 1.000 (mil) vagas disponibilizadas.

Os candidatos deverão comparecer primeiramente no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev), no dia 28 de março de 2022, das 14h30 às 17 horas, munidos dos documentos constantes no “Check List de Documentos – Posse/Emissão de Comprovante de Informações Previdenciárias pelo Igeprev-Tocantins”, disponível no endereço eletrônico, https://central.to.gov.br/download/259578.

Após comparecimento ao Igeprev, os candidatos deverão comparecer ao Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, na Diretoria de Gestão Profissional, no dia 29 de março de 2022, das 7 às 12 horas, para entregar a documentação prevista no Edital abaixo, e possível inclusão e posse nos quadros da Corporação, a depender das vagas em aberto.

Os candidatos a Aluno-Soldado do QPPM deverão acessar o endereço eletrônico https://isconcurso2020.pm.to.gov.br/ a partir das 8 horas do dia 28 de março, até as 18 horas do dia 29 de março para escolher o local do Curso de Formação. Caso não haja escolha por parte do candidato no período estabelecido, ficará a critério da Polícia Militar a distribuição nos locais de Curso de Formação.

“Ao convocar em segunda chamada, o Governo do Tocantins cumpre a palavra, demonstrando, assim, preocupação com a segurança pública do nosso Estado, e faz cumprir o previsto no Edital inicial do concurso, em relação ao quantitativo de vagas previstas, destacou o comandante-geral da PMTO, coronel PM Julio Manoel da Silva Neto.

Concurso Público

O concurso público do quadro de praças da PMTO teve inicialmente, 45.815 candidatos inscritos. O resultado final teve um total de 1.125 candidatos aprovados. Após a convocação e apresentação de documentos foram incluídos 897 candidatos, com mais algumas desistências no dia da solenidade, ficando, portanto, 109 vagas em aberto, as quais estão sendo preenchidas pelo presente edital, podendo ainda surgir novas vagas, caso haja mais desistências e, consequentemente, mais convocações para preenchimento, obedecida o limite de mil vagas legalmente previstas no certame. Importante destacar que não existe a possibilidade jurídica de convocação de candidatos acima do limite previsto.

Em caso de dúvida, os candidatos poderão fazer contato com a Diretoria de Gestão Profissional no telefone (63) 3218-2709.