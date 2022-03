Em reunião com empresários, Governador Wanderlei Barbosa lança licitação para pavimentação do trecho da TO-422 no Distrito Industrial de Araguaína

Por Jarbas Coutinho / Edição: Lenna Borges | Governo do Tocantins

O Distrito Industrial de Araguaína (Daiara) será o primeiro a efetivar a primeira etapa do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS). O lançamento do Edital de Licitação para pavimentação asfáltica do parque foi feito pelo Governador Wanderlei Barbosa, nessa sexta-feira, 25, durante reunião com empresários locais na sede da Associação Comercial e Industrial de Araguaína (Aciara).

As obras vão demandar investimentos na ordem de R$ 17 milhões e envolvem pavimentação e drenagem na rodovia TO-422, no trecho que compreende a BR-153 e toda a extensão do Daiara. Os recursos são oriundos do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Tocantins.

Durante o encontro, o Governador Wanderlei Barbosa destacou aos empresários que a industrialização do Tocantins passa necessariamente pela melhoria da infraestrutura dos parques industriais, bem como, das estradas. “É isso que estamos fazendo. Implantamos o PCIS e estamos aportando mais de R$ 100 milhões na melhoria dos nossos parques industriais, proporcionando condições de crescimento das empresas já instaladas e atraindo novos investidores. Araguaína é uma cidade estratégica e saiu na frente com o lançamento das obras tão esperadas pelos empresários ali instalados”, frisou o Governador Wanderlei Barbosa reafirmando o seu compromisso com o setor produtivo do Estado.

O secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, explicou que o Daiara é o maior parque em arrecadação do Tocantins e o primeiro a ter as obras iniciadas pelo PICS. “É um parque extremamente importante para o crescimento da economia do Tocantins, tendo em vista o posicionamento estratégico no Estado”, explicou, acrescentando que a expectativa do Governo do Tocantins é que as obras sejam iniciadas ainda neste semestre.

Além de lançar o edital para asfaltamento do acesso ao parque, o Governador Wanderlei Barbosa aproveitou a oportunidade para ouvir demandas do segmento empresarial da cidade. Ele reafirmou a disposição de conversar com todos os segmentos produtivos, sejam urbanos ou rurais, no sentido de buscar formas de melhorias e crescimento econômico. “Eu quero dizer a vocês que quero continuar trabalhando, discutindo com o setor empresarial do campo e da cidade, porque as duas vertentes são fortes e importantes. Queremos que todos sobrevivam, que o Estado tenha crescimento econômico. É por isso que quero abrir essa discussão”, pontuou.

O presidente da Aciara, Denilson Silva, destacou a importância da reunião e agradeceu o desprendimento do Governador Wanderlei Barbosa em escolher a sede da instituição para assinar o Edital para promover a revitalização do Daiara. “Obrigado governador por comparecer à casa do empresário de Araguaína para anunciar uma obra tão esperada e ouvir nossas demandas. Somos o maior parque do Tocantins e precisamos melhorar a infraestrutura local, atrair novos investimentos e, automaticamente, o crescimento do Estado “, comentou.

PICS

O Programa de Impulsionamento da Economia, Comércio e Serviços prevê investimentos de mais de R$ 130 milhões para ampliação e estruturação dos distritos industriais no Tocantins, além da realização de projetos para fomento do cenário empresarial com o objetivo de estimular o desenvolvimento socioeconômico de forma descentralizada.

Daiara

O Distrito Industrial de Araguaína conta com uma área de 4.111.604 m² e atualmente possui mais de 30 empresas instaladas.

Presenças

A reunião contou com a presença de deputados estaduais, secretários de Estado e representantes de diversos segmentos empresariais da cidade.