Em visita às obras do Hospital Geral de Araguaína, Governador Wanderlei Barbosa garante que primeira etapa será inaugurada ainda neste semestre

Por Jarbas Coutinho / Edição: Lenna Borges | Governo do Tocantins

26/03/2022 – Publicado às 06h21

O Governador Wanderlei Barbosa, quer entregar à população, no mês de julho deste ano, a primeira etapa do Hospital Geral de Araguaína (HGA), em obras no setor Jardim dos Ipês. A declaração foi dada durante visita às obras da unidade neste sábado, 26, acompanhado do Secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, e da Infraestrutura, Jairo Mariano.

O Governador Wanderlei Barbosa reafirmou que a saúde é uma prioridade em sua gestão e destacou que o HGA é uma obra muito aguardada pela população de Araguaína. “Estamos dando um impulso nas obras, foi duplicado o número de trabalhadores, queremos entregar a primeira etapa no mês de julho deste ano, porque sabemos das dificuldades que temos com saúde aqui em Araguaína. Nessa semana recebemos mais de 80 pessoas de outros estados no Hospital Regional e a falta de acomodação nos preocupa”, disse o Governador.

O Chefe do Executivo Estadual explicou ainda que já determinou que os pagamentos sejam feitos em dia, para que não aconteçam paralisações e pediu agilidade da empresa para que as obras das outras etapas sejam entregues o mais rápido possível. “Conosco não haverá paralisação. Queremos impulsionar cada vez mais para que seja abreviada a conclusão”, frisou.

O secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, disse que com a entrega do ambulatório será possível instalar vários departamentos no local. Explicou que a conclusão das próximas etapas está prevista para dois anos, mas é possível que seja abreviado. Segundo ele, com a conclusão serão 400 leitos, com possibilidade de ampliação em mais 200. “É um hospital gigantesco para atender toda a região norte do Tocantins”.

A mesma opinião é compartilhada pelo secretário da Infraestrutura, Jairo Mariano. Ele disse que as obras da unidade podem chegar a R$ 200 milhões. É uma obra, que quando concluída vai mudar a concepção de estrutura de saúde que temos no Estado”, ressaltou lembrando o compromisso de agilizar o andamento das obras.

O HGA conta com uma área de 90 mil m² e quando concluído, terá 39 mil m² de área construída. As obras de construção estão divididas em três etapas e para a primeira fase estão sendo destinados R$ 30 milhões do orçamento do próprio Estado.

Concluída, a unidade contará com 400 leitos de unidade hospitalar e serão subdivididos da seguinte forma: 120 leitos para clínica médica; 87 para leitos de cirurgia; 70 para leitos de ortopedia; 11 para leitos de psiquiatria; dois para leitos de obstetrícia; dois para leitos de pediatria; 28 para leitos para especialidades diversas; 60 para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 leitos de Unidade de Cuidado Intermediário. Além de setores de oncologia, diálise, laboratórios e área administrativa. A estrutura também terá unidade de Pronto Socorro, onde comportará um atendimento diário para mais de 150 pessoas.

Escola de tempo integral

Reafirmando o seu compromisso de melhorar cada vez mais a qualidade das escolas, o Governador Wanderlei Barbosa fez uma rápida visita às obras da Escola Estadual de Tempo Integral do Setor Nova Araguaína. A unidade está com 70% das obras concluídas e a expectativa é que seja inaugurada no segundo semestre deste ano.

“É uma escola que quando estiver concluída vai mudar a realidade desse setor. Os estudantes vão contar com ambientes climatizados, que permitirá um melhor aprendizado e o desenvolvimento de outras atividades extraclasse. O ambiente escolar constitui um local de preparação dos jovens para o futuro”, salientou o Governador Wanderlei Barbosa.

O titular da Secretaria de Educação, Fábio Vaz, destacou que a gestão vem trabalhando para dar celeridade na entrega das obras. “Além dessas obras, temos outras quatro no mesmo padrão da Escola Estadual de Tempo Integral do setor Nova Araguaína. E a determinação do Governador Wanderlei Barbosa é para concluirmos essas obras o mais rápido possível, para que os estudantes possam se matricular e ter acesso às atividades ofertadas. Mais do que uma preocupação com a obra é uma preocupação com o bem-estar dos tocantinenses”, destacou.

As Escolas Estaduais de Tempo Integral, padrão 1.500 estudantes, estão sendo construídas em Araguaína, Palmas, Pedro Afonso e Araguatins. Todas essas unidades de ensino contarão com uma estrutura que possibilitaram a realização de atividades diversificadas e que fomentam a formação integral dos estudantes.

Escola Setor Nova Araguaína

A escola possui área aproximada de 7.500 m² e capacidade para atender 1.500 estudantes, seguirá o modelo padrão que, além das salas de aula, contará com bloco administrativo, refeitório e bloco esportivo. O investimento total da obra é de mais de R$ 17 milhões.