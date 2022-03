Governo do Estado autoriza a liberação de recursos para obras em Colinas do Tocantins

Por Ana Carolina Monteiro | Governo do Tocantins

06/03/2022 – Publicado às 04:46

O secretário da Infraestrutura, Cidades e Habitações (Seinf), Jairo Mariano, recebeu na manhã desta quinta-feira, 03, o prefeito do município de Colinas, Dr. Kasarin, para atender as demandas de infraestrutura no município localizado na região norte do Estado.

Durante o encontro, foi autorizada a liberação de recursos para as obras do município de Colinas, dentre eles a ampliação e reforma do Mercado Municipal, revitalização de praças, que fazem parte do Programa de fortalecimento de investimentos nos municípios do Tocantins, além da construção de três pontos de moto táxi, frutos de emenda parlamentar.

De acordo com o prefeito de Colinas, Dr. Kasarin, a reunião foi proveitosa e o mesmo apresentou boas expectativas para o início das obras. “Com certeza foi uma reunião produtiva. Em relação à eficiência das obras que irão ser realizadas para Colinas e região, serão de extrema importância, visto que a situação lá não é favorável e nós precisamos urgente de uma ação do Estado, ainda mais agora em época de safra, os caminhoneiros estão em um número elevado e nada mais justo que o prefeito, juntamente com o Estado se manifeste para dar uma resposta positiva para a população local”, declarou.

Para o secretário da Infraestrutura, Jairo Mariano, é preciso se atentar às obras dos municípios tocantinenses, visando sempre à qualidade na infraestrutura e bem comum. “Revitalizar praças públicas proporciona a melhor distribuição e limitação dos espaços, atraindo ainda mais a população para um lugar agradável. Além disso, a ampliação do Mercado Municipal também possibilita uma melhor relação comercial entre os produtores e consumidores, já a construção dos pontos de moto taxi irá beneficiar os profissionais, trazendo mais segurança e acessibilidade, tanto para eles, quanto para a população”, defendeu o gestor.