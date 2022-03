Governo do Tocantins recebe empresários para assinatura de contratos de concessão de benefícios fiscais

Por Yasmin Sobral | Governo do Tocantins

06/03/2022 – Publicado às 05:03

Nesta sexta-feira, 04, a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços recebeu quatro empresários tocantinenses para a assinatura de contratos de incentivo fiscal. As empresas tiveram o benefício aprovado na 106º reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (CDE-TO) e estão classificadas no programa Proindústria, nas modalidades implantação, expansão e aumento do benefício.

Participaram da ação os representantes das empresas Indústria e Comércio de Cereais Bom Gosto Ltda, MJ Distribuidora de Sorvetes Eireli, MP Tolentino Eireli e Vecon Construtora e Incorporadora Ltda. Dentre esses empreendimentos a expectativa é que sejam ofertados cerca de 167 novos postos de trabalho.

Na ocasião, o conselheiro, Jorge Couto, representando a Secretaria da Fazenda (Sefaz), falou sobre a essencialidade da ação do Estado em acompanhar o investimento e crescimento de empreendimentos no Tocantins. “A Sefaz integra o conselho a despeito de prezar pelos trâmites legais dessa ação, no intuito de fomentar e auxiliar o avanço econômico do Estado, dentro do que oferece a lei”, disse o conselheiro.

Para o gestor da Sics e presidente do CDE-TO, Carlos Humberto Lima, o benefício é uma forma de contribuir, não apenas para o crescimento do empreendedor, mas também para o fortalecimento socioeconômico do Tocantins. “Nossa missão é tornar o Estado um ambiente propício para a manutenção e chegada de novos negócios, nos tornando referência em avanço empresarial. E para obtermos esse resultado precisamos valorizar o empresário que acredita e investe no nosso potencial. Quem investe nesse processo é quem muda a realidade do Tocantins”, disse o secretário.

“Através das ações estipuladas pelo governador em exercício, Wanderlei Barbosa, o CDE-TO atua para possibilitar que os empreendimentos que aqui se instalam tragam com eles desenvolvimento econômico e qualidade de vida para nossa população”, completou Carlos Humberto Lima.

O empresário Fernando Ferreira, da Indústria e Comércio de Cereais Bom Gosto Ltda, obteve a prorrogação do benefício e para ele o incentivo possibilita a expansão e sustentabilidade do seu empreendimento. “O benefício é muito importante, principalmente essa prorrogação, porque dá sustentabilidade para o negócio, nos dando uma margem de lucratividade. As margens do mercado do arroz são apertadas e sem o termo de acordo, poderíamos dizer que fecharíamos as portas”.

Para o representante da empresa, MP Tolentino Eireli, Magno Tolentino, o incentivo será importante para abertura de unidade de produção do seu empreendimento no Tocantins. “Eu sou tocantinense e hoje produzo em Goiânia. Agora estou abrindo fábrica aqui no e tenho a expectativa que vamos conseguir dobrar nossa produção, faturamento e consequentemente gerar mais empregos”, disse o empreendedor.

De acordo com o representante da empresa MJ Distribuidora de Sorvetes Eireli, o proprietário Muriel Milaneis o incentivo permitirá que a empresa invista em novos segmentos. “Hoje nós trabalhamos na área de distribuição e queremos nos inserir na área de produção industrial e com esse incentivo conseguiremos adquirir os equipamentos que precisamos. Vamos gerar novos 51 empregos diretos”, disse Milaneis.