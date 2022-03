Em parceria com o SENAI equipes da BRK são capacitadas em automação industrial

Por Ascom | BRK Ambiental

05/03/2022 – Publicado às 09:07

Equipes da BRK, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, estão participando de uma série de cursos de automação industrial oferecidos pelo Serviço Nacional da Indústria (SENAI).

No sábado (19/02), oito funcionários que integram a equipe de manutenção eletromecânica da companhia concluíram o primeiro módulo da série, com o curso de Comandos Elétricos. Eles participaram de uma cerimônia simbólica em Palmas, que contou com a participação do gerente de educação do SENAI, José Reinaldo do Nascimento, e do gerente de operações da BRK, Dalton Bracarense.

A primeira etapa da capacitação proporciona aos profissionais habilidades para a realização de trabalhos de montagem e manutenção de comandos elétricos de máquinas e equipamentos. Além disso, a formação possibilita a interpretação de diagramas e esquemas elétricos, utilizando instrumentos e ferramentas de medição de acordo com normas técnicas de segurança e saúde do trabalho.

Outros quatro módulos da capacitação em automação industrial ocorrerão ao longo dos próximos meses, são eles: Inversor e Soft Starter, Manutenção de bombas diagnóstico alinhamento e vibração, Controladores Lógicos Programáveis e Fundamentos de Sistemas Supervisórios.

Renan Jorge integra a equipe de eletromecânica da BRK e diz que a experiência atendeu todas as expectativas. “É muito gratificante fazer parte de uma empresa que investe no desenvolvimento de seus funcionários, enxergo essa qualificação como uma oportunidade de crescimento pessoal, poderei colocar em prática muito do que aprendi durante essa experiência”, conta Renan.

O gerente da BRK, Dalton Bracarense, ressalta a importância da capacitação para as equipes da concessionária. “Garantir a excelência operacional é um dos valores da BRK, continuamos investindo em tecnologias e no suporte e capacitação das nossas equipes técnicas. Essa parceria com o SENAI nos ajuda a promover continuamente a qualidade e agilidade dos nossos serviços”, explica Dalton.

A BRK está presente na vida de milhares de pessoas que, todos os dias, vivenciam os benefícios gerados pelos investimentos em saneamento. Prestando um serviço de qualidade, atendendo às expectativas dos clientes buscando soluções eficientes, inovadoras e a melhoria contínua.