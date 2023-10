Governo antecipa pagamentos de servidores estaduais, hoje, 27; Mais de R$ 256 milhões

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, antecipa o pagamento dos salários dos servidores estaduais para esta sexta-feira, 27. Serão injetados na economia tocantinense R$ 256.748.655,75. A antecipação do salário já é marca da gestão e ocorre na véspera do Dia dos Servidores Públicos, comemorado no dia 28 de outubro.

“O servidor público é a base do nosso trabalho na execução das atividades que impulsionam nosso Estado. Temos trabalhado para manter nosso compromisso com os servidores que merecem o nosso respeito e a nossa gratidão, mantendo o diálogo aberto e ouvindo as demandas das pessoas que tanto contribuem com a nossa história. Antecipando o salário, fomentamos também a economia do Tocantins, movimentando recursos que fortalecem nosso comércio, nosso povo e, para isso, trabalhamos para manter firme o controle das contas públicas”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.

O salário dos servidores públicos estaduais estará disponível para saque ao longo desta sexta-feira, 27.