Concurso do Naturatins: comissão organizadora é instituida

O Governo do Tocantins por meio da Secretaria de Estado da Administração (Secad), juntamente com o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), torna pública nesta quinta-feira, 26, no Diário Oficial do Estado, Portaria Conjunta Secad/Naturatins Nº 6/2023 que institui a comissão organizadora do concurso para provimento dos Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro de Profissionais de Análise, Inspeção e Fiscalização Ambiental do Estado do Tocantins. Os servidores serão responsáveis por realizar os estudos técnicos que definem o quantitativo de vagas e cargos do certame.

Conforme disposto na portaria, a comissão organizadora ficou definida da seguinte forma: Maria Luiza Gomes de Aguiar, Zenóbio Cruz da Silva Arruda Junior, José Wellyngton Noronha Aguiar e Marcos Rezende Machado, todos da Secad; além de Gino Machado de Oliveira e Renato Pires da Silva, servidores do Naturatins.

O secretário da Administração, Paulo César Benfica Filho, enfatizou a importância da publicação da Portaria como um passo crucial na análise da viabilidade do concurso. “Com a divulgação desta Portaria, estamos estabelecendo a comissão encarregada de conduzir os estudos técnicos que irão determinar a viabilidade do concurso, incluindo as recomendações dos especialistas responsáveis”, frisou.

O titular do Naturatins, Renato Jayme, destacou que a publicação da Portaria, na semana em que se celebra o Dia do Servidor Público, representa um avanço fundamental para fortalecer a política ambiental do Estado. “Não adianta investirmos em infraestrutura e tecnologia se não criarmos condições para que possamos melhorar as nossas entregas à sociedade. Desta forma, a definição da comissão organizadora do concurso valoriza e fortalece as nossas ações de preservação e conservação do meio ambiente, pois nos dará condições de atender as demandas do cidadão tocantinense, tendo em vista que o Tocantins tem se destacado como um Estado em pleno e franco crescimento”, frisou.