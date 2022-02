Galeria Municipal recebe Exposição Fotográfica ‘Palmas Digital’

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A Exposição ‘Palmas Digital’, que mostra a Capital vista pelo olhar do fotógrafo e jornalista ,Nielcem Fernandes, será aberta na próxima terça-feira, 22, na Galeria Municipal de Artes, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. Além de apresentar sua perspectiva da Capital para àqueles que podem visualizar as imagens, o fotojornalista também buscou incluir as pessoas com deficiência visual, inserindo o serviço de áudio descrição ao projeto.

A mostra, que conta com 20 fotos de diversos pontos da capital Palmas, recebeu patrocínio do edital do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) da Fundação Cultural de Palmas (FCP). Serão exibidas imagens autorais inéditas e fotografias premiadas em concursos que o fotógrafo participou, que poderão ser vistas até dia 31 de março, das 8 às 19 horas, de graça.

“Ao apresentarmos esse projeto, pensamos em desenvolver uma exposição que pudesse alcançar o maior número de pessoas possível, portanto adicionamos a áudio descrição às imagens para que àqueles com qualquer tipo de deficiência visual possam ter a possibilidade de visitar presencialmente”, ressalta Fernandes. O serviço de áudio descrição é acessado através de aparelhos de MP3 disponíveis junto às obras.

Após o período de exibição na Galeria, também será disponibilizado um ‘tour virtual’ da exposição no portal www.curtapalmas.com para pessoas que não tiverem a oportunidade de visitar o espaço físico da exposição presencialmente possam acessar a internet e percorrer virtualmente a Galeria Municipal de Arte e visualizar as imagens. “Neste Tour Virtual, nos também disponibilizaremos as imagens exatamente como estão expostas na Galeria e também os arquivos individualizados de áudio descrição das imagens”, explicou o fotógrafo.

Promic

O Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) fomenta, por meio de edital, projetos artísticos, culturais e de cidadania com recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, da Prefeitura Municipal de Palmas, através da Fundação Cultural de Palmas. O objetivo incentivar, valorizar, estimular, fortalecer, capacitar e difundir bens e serviços culturais em Palmas, patrocinando por meio de seleção pública, projetos que buscam realizar pesquisas, criação, produção e circulação de trabalhos culturais e artísticos.

Serviço

O quê: Exposição Fotográfica Palmas Digital, de Nielcem Fernandes

Onde: Galeria Municipal de Artes – Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

Quando: de 22 de fevereiro a 31 de março, das 8h às 19h.