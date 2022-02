Trecho da Avenida Teotônio Segurado será interditado neste domingo, 20

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A Avenida Joaquim Teotônio Segurado, entre os trechos LO-04 e LO-12), no sentido norte/sul, será interditada neste domingo, 20, para a realização da IV Copa Palmas de Ciclismo. A restrição ocorrerá entre às 7h30 e 12 horas.



O bloqueio no trânsito será feito pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), por meio de agentes de trânsito que farão o controle de tráfego com fechamento da via.



A IV Copa Palmas de Ciclismo contará com apoio da Polícia Militar e da Guarda Metropolitana de Palmas.