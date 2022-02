Palmas registra 137 diagnósticos positivos para a Covid-19 nesta sexta-feira, 18

Texto: Secom: Prefeitura de Palmas

Nesta sexta-feira, 18, o Boletim Epidemiológico n° 678 informa 137 casos de Covid-19 registrados nas últimas 24 horas. O documento informa que 486 pessoas passaram por testes na rotina do dia anterior. Do número de diagnósticos, 86 são de mulheres e 51 de homens. Todos foram encaminhados para o isolamento domiciliar. Não há novos registros de óbito até esta data e a Capital segue com 700 mortes por complicações decorrentes da enfermidade. Acesse o boletim.

No Município, 54 pessoas estão internadas por causas ligadas à Covid-19, sendo que 22 são moradoras de Palmas e 32 de outros municípios. Quanto aos leitos, o boletim informa que a taxa de ocupação geral para tratamento da Covid-19 está em 40,3%, sendo a de leitos clínicos 36,7% e 43,2% de leitos de UTI.

Sobre os leitos de estabilização nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a UPA Sul está com 5,0% de taxa de ocupação e a UPA Norte não estava com nenhum leito ocupado até o fechamento do boletim.

Vacinação

Em Palmas, foram aplicadas 485.893 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo 231.748 com a primeira dose, 197.055 com a segunda ou dose única, e 57.090 tomaram a dose de reforço.

Para acompanhar a evolução da imunização contra a Covid-19 em Palmas ou agendar a vacina, acesse o site Vacina Já.