Festa em celebração ao Dia das Crianças reúne dezenas de meninos e meninas na comunidade Barreiro em Porto Nacional

Crianças da zona rural do município de Porto Nacional tiveram um dia bastante especial neste sábado, 21 de outubro. Uma grande festa em homenagem aos pequenos, foi organizada pela líder evangélica Sebastiana (Tiana) na Comunidade Barreiro. Crianças de outros assentamentos que ficam localizados nos arredores do local também estiveram presentes.

Para realizar o evento, que contou com uma vasta programação que incluiu brincadeiras, almoço, lanches, a organizadora contou com apoio do deputado federal, Antonio Andrade, do ex-secretário de Agricultura do município, Alcides Serpa, e outros apoiadores que doaram brinquedos, presentes e a estrutura da festa.

Presente no evento, Antonio Andrade declarou: “Me sinto muito feliz em poder contribuir com esse momento de felicidade plena para essas crianças. É bonito de ver todas elas felizes e satisfeitas com os presentes e toda a atenção que estão recebendo. É festa, é momento de alegria, lazer e interação, elas merecem isso e muito mais. Contem comigo sempre”, ressaltou.

Muito contente com o resultado final do evento, Alcides Serpa disse em entrevista: “Olhamos com muito carinho e atenção para a zona rural do nosso município, e a contribuição com essa festa é uma demonstração disso. É indescritível a satisfação de ver o semblante feliz de uma criança. Foi uma honra participar de todo o processo até a realização desse lindo e emocionante momento”, enfatizou o ex-secretário municipal de Agricultura.

Radiante, Sebastiana agradeceu aos parceiros pelo apoio na realização do evento. “Quanta alegria, é a 11ª edição da festa, e para honra e glória do Senhor continuaremos a realizar a comemoração todos os anos. Estamos contentes, nossas crianças felizes e realizadas. Agradeço de coração ao deputado Antonio Andrade, ao Alcides Serpa e todos que nos apoiaram nessa missão”, pontuou a organizadora do evento.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade