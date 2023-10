Deputado Antonio Andrade prestigia a 1ª edição da ExpoLuzimangues 2023

A abertura oficial da 1ª edição da ExpoLuzimangues 2023 aconteceu nesta quarta-feira, 18 de outubro, quando também foi comemorado o aniversário de 30 anos do distrito. Na ocasião, além da escolha da rainha da festa agropecuária, a população foi presenteada com o grande show da Banda Forrozão Tropykália que animou o público presente.

A Expo Luzimangues traz além de atrações artísticas musicais, toda a energia surreal do rodeio, uma variedade no tocante à culinária, e ainda um parque de diversões, uma programação pensada para agradar todos os públicos.

Como uma forma de amplificar a solidariedade, a organização recebe 1 kg de alimento de cada visitante da exposição para contribuir com projetos sociais da região.

Neste sábado, 21 de outubro, o deputado federal Antonio Andrade esteve presente no local do evento, onde conversou com moradores, comerciantes e visitou o estande da Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária e Aquicultura do Estado.

Ao lado do secretário estadual da Seagro, Jaime Café, e do secretário executivo da pasta, Soares Filho, o parlamentar destacou: “Precisamos garantir a realização de eventos como esse que possam fomentar a cultura, o turismo e o comércio local, estimulando o crescimento econômico da região tendo em vista que o comércio formal e informal são impulsionados. É um grande e importante evento que merece estar no calendário de Luzimangues. Está tudo lindo, parabenizo a equipe organizadora do evento”, concluiu.

