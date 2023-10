Em Filadélfia, governador Wanderlei Barbosa inaugura posto fiscal, unidade da PM e pavimentação

O município de Filadélfia recebeu o governador Wanderlei Barbosa na manhã desta quinta-feira, 19, para inauguração de obras importantes, não só para o município, mas para o Tocantins. Por meio da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e da Agência de Trânsito, Obras e Infraestrutura (Ageto), a Gestão Estadual inaugurou o posto fiscal no município, que faz fronteira com o Maranhão, e que estava desativado há quase 15 anos, após a construção da Usina Hidrelétrica de Estreito. Também foram entregues a reforma do 2º Pelotão da Polícia Militar – Filadélfia (9ª CIPM) e o bloqueteamento de sete ruas na cidade e cinco no distrito de Bielândia. Na ocasião, o governador ainda foi homenageado com o título de Cidadão Honorário Filadélfiense da Câmara Municipal.

“Esse título representa muito pra mim, pois eu, como homem público, entendo que, sempre que escolhemos alguém para ser cidadão daquele município é pelos serviços relevantes prestados à comunidade. Então eu sou muito grato e, dessa forma, eu agradeço aos vereadores e vereadoras de Filadélfia”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

Sobre a inauguração do posto fiscal, Wanderlei Barbosa destacou a importância deste novo instrumento público: “eu compreendo a importância desse posto fiscal, porque temos caminhoneiros que são responsáveis e que cuidam das nossas rodovias, aqueles que não botam sobrepeso nas nossas estradas. Quando a capacidade desse asfalto é de 70 toneladas, você não pode ultrapassar aquele limite. É aí que entra a nossa balança, que já está autorizada para ser colocada. Nós também vamos fazer a urbanização com pavimentação dessa área, para dar conforto aos servidores da Fazenda e aos caminhoneiros que passam por aqui, pois são eles que levam o progresso e o desenvolvimento”.

O governador lembrou que, da mesma forma que os caminhões passam por essa estrada, ambulâncias que levam pacientes de média e alta complexidade, também passam por ali, por isso a importância dessa fiscalização. “Uma rodovia no Tocantins hoje dura menos porque o nosso agronegócio e, consequentemente, o desenvolvimento do Estado cresceu. É o progresso do nosso Estado. Então temos que fazer com que os nossos locais de controle funcionem”, pontuou.

Presente na cerimônia de inauguração, o vice-governador, Laurez Moreira, relembrou quando seu pai, vindo de Grajaú (MA), e sua mãe, vinda de Ribeiro Gonçalves (PI), passaram, primeiro, por Filadélfia, há mais de 80 anos. “Por diversas vezes, quando vinha visitar meus avós, eu passava por Filadélfia. Então, é com muita alegria que eu vejo o Governador inaugurando uma obra importante como essa”, afirmou Laurez Moreira, que continuou: “qualquer governante, para fazer uma boa gestão, precisa organizar a fiscalização. Quando o governante organiza na maneira de arrecadar, ele tem a condição de ter menores taxas de tributos e ter uma arrecadação justa, que dá um conforto para levar a obra a todo o Estado”.

Novo Posto Fiscal

O Posto Fiscal de Filadélfia está localizado na TO-222, na entrada da cidade, que fica localizada na região Norte do Estado. A nova unidade de fiscalização foi construída pelo Consórcio Estreito Energia, como indenização devido ao antigo Posto Fiscal ter sido alagado durante a formação do lago da Usina Hidrelétrica de Estreito.

Envolvendo recursos na ordem de aproximadamente R$ 2,3 milhões e uma área de 567,59 m², o novo equipamento público vai agilizar o atendimento aos contribuintes que utilizam os serviços da Secretaria da Fazenda, Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura, Agência de Defesa Agropecuária e Polícia Militar.

Junto com Posto de Pesagem e Fiscalização da Ageto (Balança Móvel), funcionarão os postos de Fiscalização do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED); de Fiscalização da Secretaria da Fazenda (Sefaz); e de Fiscalização e Vigilância Sanitária Animal da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec).

O funcionamento do posto fiscal no município de Filadélfia e sua importância para a região foram pontos elencados na fala do secretário da Fazenda (Sefaz), Júlio Edstron. “Esse posto irá funcionar em parceria com vários órgãos, entre eles a Ageto, a Polícia Militar, e a própria Sefaz. Seu funcionamento trará a segurança de que mercadorias estão circulando dentro do Estado, por exemplo, estão dentro da regularidade, sobretudo jurídica, como bebidas e alimentos que poderiam entrar sem nota fiscal”, comentou e acrescentou: “quando você tem um posto fiscal próximo, é possível fazer o acompanhamento das cargas. O Estado quer estar presente e ser parceiro do setor produtivo, logo, nossa visão não é de dificultar, mas facilitar. Tanto que existem meios on-line que auxiliam os caminhões a transitarem com regularidade. Já aqueles que, infelizmente, estiverem irregulares, serão enquadrados nas leis do Tocantins, porque isso é o normal em todos os estados do país”, concluiu.

Pavimentação e Companhia da PM

Ainda em comemoração aos 75 anos de Filadélfia, celebrado no último dia 8 de outubro, o prefeito David Bento aproveitou a presença do Governador para descerrar a placa de inauguração das ruas pavimentadas com os R$ 2 milhões repassados pelo Governo Estadual ao município através do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, na Orla da cidade. Foram 8.988,7m² pavimentados com bloquetes nas ruas Raimundo Espírito Santo, Rua José de Moraes e trecho das ruas Eliza Rio Barbosa, Dom Orione, Jataí e Ipameri, entre outras.

David Bento descreveu o quanto se sente grato por todas as parcerias que Filadélfia tem firmado e descreveu como cada uma delas têm ajudado a melhorar a qualidade de vida na cidade. “Quem conhece Filadélfia há muito tempo, percebe como ela tem mudado pra melhor. E a gente só tem a agradecer a todos os parceiros de nosso mandato, em especial o governador Wanderlei Barbosa. Só de recursos pelo Programa de Fortalecimento, foram R$ 700 mil em ruas pavimentadas lá em Bielândia; mais de R$ 1 milhão em bloquetes e na revitalização da orla; além de todo o apoio e ajuda que Wanderlei nos dá em todos os eventos que nos propomos a fazer. Então, Filadélfia agradece!”, descreveu, e completou, direcionando ao governador: “hoje o senhor recebeu o título de cidadão, agora você é filho de Filadélfia e terá que continuar cuidando dela”, brincou.

Wanderlei Barbosa também visitou o 2º Pelotão da Polícia Militar em Filadélfia, que forma a 9ª Companhia Independente da PM, reformado com recursos conjuntos da sociedade civil empresarial, do governo do estado, do poder judiciário e da prefeitura municipal. Todos unidos pela segurança pública da região. Também houve a entrega de uma viatura para patrulha rural e armamentos, bem como munições, por parte do Governo Estadual.

O coronel Miranda, do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), explicou que a entrega da unidade policial em Filadélfia foi possível por meio de parcerias de instituições locais com o Governo do Tocantins. “O Governo do Tocantins tem dado grande apoio para Segurança Pública e para Polícia Militar, especificamente. O prédio aqui do pelotão de Filadélfia passou por uma restauração considerável. Já tinha um certo tempo que ele havia sido construído e a reforma foi realizada entre parceria do Governo do Estado, com a Prefeitura Municipal de Filadélfia, à Comarca de Filadélfia do Poder Judiciário e empresários aqui da região do município, além do Consórcio Estreito Energia”, acrescentou o militar.

Estiveram presentes várias lideranças políticas da região, bem como deputados federais e estaduais. A comitiva foi recebida em grande festa no município, com a apresentação da fanfarra formada por estudantes do Grupo Escolar Dona Maura Leal Valadares, do município, e com apresentação cultural de dança por 10 alunas, do 8° e 9° ano da Escola Estadual Adevaldo de Oliveira Morais.