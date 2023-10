Deputado Antonio Andrade participa de reunião de bancada do Tocantins com diversas instituições

Antonio Andrade (Republicanos), o deputado federal mais votado do Tocantins nas últimas eleições, participou de uma reunião estratégica de bancada que reuniu diversas instituições do estado nesta quarta-feira, 18 de outubro.

O encontro, que aconteceu no Plenário 3 do Senado Federal, teve como objetivo fortalecer o diálogo entre os representantes do Tocantins e consolidar parcerias para o desenvolvimento regional do estado.

O evento contou com a presença de representantes de instituições-chave do estado, incluindo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários estaduais, professores de Universidades, lideranças empresariais e sociais. A diversidade de participantes refletiu o compromisso coletivo com a busca de soluções para os desafios enfrentados pelo Tocantins.

As instituições que usaram a palavra para falar e pedir recursos foram: Diretoria da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança Pública, Universidade Federal do Tocantins, Universidade Federal do Norte do Tocantins, Instituto Federal do Tocantins, UNITINS e Embrapa.

Durante a reunião, o parlamentar destacou a importância da união de esforços para promover o progresso do estado. “O Tocantins possui um imenso potencial, mas é fundamental que trabalhemos juntos, em parceria com diferentes setores, para transformar esse potencial em realidade. Esta reunião é um passo importante nessa direção. Vamos definir as emendas de bancada para o Orçamento de 2024 e podem ter certeza que faremos o possível para ajudar a todos”, afirmou o parlamentar.

Diversos temas foram discutidos durante a reunião, incluindo infraestrutura, saúde, educação, segurança, e o fortalecimento do agronegócio no Tocantins. Além disso, foram apresentadas propostas de projetos que visam impulsionar o desenvolvimento do estado, com foco na educação, agricultura e segurança pública.