Vereador Jefferson Lopes realiza mega festa do Dia das Crianças com apoio do deputado federal Antonio Andrade

A programação teve futebol de sabão, cama elástica, tênis de mesa, golzinho, brincadeiras dirigidas, aulas de dança, voleibol, petição, obstáculos, dentre outras brincadeiras. Teve muita pipoca, cachorro-quente, suco, geladinho, picolé, cremosinho e muito mais. Além disso, foram sorteados diversos brindes.

O deputado recordou com muita emoção da sua infância, época em que não tinha muita condição financeira, o que limitava comemorar o Dia das Crianças com presentes caros, seu sonho era ter uma bicicleta. “ Me emociono em ver a felicidade nos olhinhos de cada criança que aqui se faz presente. Poder ser um representante do povo me possibilita ter a oportunidade de contribuir com a realização de sonhos da população, é por isso que trabalho incansavelmente, para ser ferramenta de transformação na vida das pessoas”, frisou.

Antonio Andrade, ainda elogiou o vereador Jefferson Lopes pela dedicação em todas as iniciativas que realiza por meio do Projeto Ponto Cultural. “Me sinto privilegiado em ser um grande parceiro do vereador Jefferson Lopes neste projeto tão importante, ele é um vereador comprometido com o povo e com as causas que realmente beneficiam a população, está de parabéns pelo trabalho de excelência prestado”, concluiu o parlamentar.

Jefferson Lopes, declarou em seu discurso: “essa festa já é uma tradição nossa, e eu agradeço a Deus que tem me agraciado para poder concretizar esse momento, e sou grato ao deputado Antonio Andrade que é um parceiro muito leal e competente. É uma alegria imensa poder realizar essa festa para as crianças dessa comunidade, foi tudo preparado nos mínimos detalhes com muito amor para eles”, encerrou o vereador.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade