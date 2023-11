Deputado Federal Antonio Andrade tem dia agitado em Brasília

O Deputado Federal Antonio Andrade, representante do povo tocantinense em Brasília, viveu um dia agitado e repleto de compromissos na capital federal nesta terça-feira, 21 de novembro.

Com uma agenda intensa, o parlamentar desempenhou diversas atividades e participou de importantes reuniões no cenário político nacional.

Manhã movimentada na Comissão de Saúde

O dia começou cedo para parlamentar, que participou de uma audiência pública na comissão de Saúde, onde é membro titular. Entre os assuntos discutidos, o deputado ressaltou o trabalho ímpar que o Sistema Único de Saúde desenvolve para todos os brasileiros, sem exceção.

Participação na reunião de bancada

No período da tarde, Toinho Andrade esteve ativamente envolvido na reunião de bancada tocantinense. Os oito parlamentares se reuniram para definir as prioridades para o Orçamento de 2024. O parlamentar demonstrou seu comprometimento com o Estado, bem como em ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social do Tocantins.

Visitas no gabinete

Além das atividades legislativas, o deputado reservou parte de seu tempo para se encontrar com políticos e lideranças em seu gabinete. O secretario de Turismo, Hercy Filho, a secretaria da Mulher, Berenice Barbosa, vereadores, prefeitos e lideranças, foram ao gabinete para tratar de suas demandas com o parlamentar.

Conclusão do dia agitado

Antonio Andrade refletiu sobre os desafios enfrentados e destacou a importância do trabalho conjunto no cenário político para o desenvolvimento do país. “Reafirmo meu compromisso com os tocantinenses e reitero meu empenho em representar os interesses da população no Congresso Nacional. Estamos definindo o Orçamento para 2024e se Deus quiser, dará tudo certo”.

_Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade_