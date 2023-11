Cerimônia de graduação de alunos da Academia NF Jiu Jtisu é realizada no IFTO de Porto Nacional com presença do deputado Antonio Andrade

Na companhia de sua esposa, Virgínia Andrade, o deputado federal Antonio Andrade esteve presente na cerimônia de graduação da Academia NF Jiu Jtisu, de propriedade do mestre Neto Ferreira que ocorreu no auditório do Instituto Federal do Tocantins Campus Porto Nacional. A solenidade marcante para os alunos, contou com a presença dos professores e de familiares.

Em seu discurso, Antonio Andrade pontuou; “O esporte é uma importante ferramenta para a formação do cidadão, por isso, eu sou um grande incentivador das práticas esportivas. O esporte forma campeões não apenas nos campos, nos tatames, mas para a vida, e isso é de suma importância”, afirmou o parlamentar.

Compuseram a mesa de honra do evento; o Sensei Lidervane Tavares da Silva; Sensei Lucas Cordeiro; Sensei Vitor Tavares de Souza; professor Levi Nunes Lucena; Professor Rodrigo Ribeiro Ferreira; professor Policarpio Mascarenhas Guimarães Borges; professor Cristino Francisco Ferreira dos Santos; professor Dejarde Batista de Souza; representando os alunos da NF Jiu Jtisu, Valdécio Gama Rodrigues; representando os pais, Wilson Leonardo Guerra.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade