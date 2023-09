Comitiva do deputado Antonio Andrade e do governador Wanderlei Barbosa prestigiam 13ª Exponacional

A noite desta sexta-feira (15), foi bastante animada na 13ª edição da Exponacional, festa agropecuária de Porto Nacional. A festa é um dos principais eventos do agronegócio do Estado e movimenta a economia. O grande destaque ficou por conta da presença do deputado federal Antonio Andrade e do governador Wanderlei Barbosa que marcaram presença no local.

Uma multidão compareceu à festa, presenciando o espetáculo do rodeio, shows, dentre outros atrativos. O público expressivo demonstrou a admiração da população pela agropecuária.

O deputado Antonio Andrade e o governador Wanderlei Barbosa chamaram a atenção de todos, pois, enquanto outros políticos ficaram apenas acenando para o público, ambos preferiram ter um contato mais próximo das pessoas, com apertos de mão, abraços e longas conversas.

Sobre o evento, Antonio Andrade destacou: “Porto Nacional possui inúmeras vocações, e eventos como esse estimulam a geração de emprego e renda, promovendo o crescimento econômico e cultural do município, fomentando a economia local. Além disso, oferece lazer e entretenimento à população. Por todos os motivos mencionados estamos aqui prestigiando esse momento importante de interação com a população”, enfatizou o parlamentar.

