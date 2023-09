Antonio Andrade celebra construção da Nova Sede da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Porto Nacional

A Sede do Corpo de Bombeiros Militar de Porto Nacional já é uma realidade. A obra que foi muito sonhada e planejada conta com uma estrutura moderna. A inauguração da Unidade Operacional aconteceu no dia 18 de agosto de 2023 com a presença de inúmeras autoridades do Estado.

O deputado federal, Antonio Andrade (Republicanos), foi desde o início um dos principais responsáveis para que essa tão importante obra fosse concluída. Ele tem uma relação muito próxima com o Corpo de Bombeiros do Tocantins, foi por meio de um pedido dele (requerimento), que foi instalada a 5ª Cia de Bombeiros Militar de Porto Nacional, inaugurada em novembro de 2007. Em 2020, Andrade destinou R$ 100 mil para aquisição de uma unidade de resgate para a corporação.

Para a construção da nova sede, o deputado Antonio Andrade destinou em fevereiro de 2021 recurso no valor de R$ 100.000, no mesmo ano fez um novo aporte, no valor também de R$ 100 mil, totalizando R$ 200 mil em emendas. Sendo presidente da Assembleia Legislativa, com sua liderança, conseguiu R$ 1,1 milhão em emendas com parlamentares da casa. Valores que viabilizaram a construção do batalhão.

A novo prédio foi construído próximo ao Fórum, em um terreno de 17.343 m² doado pela União, e atende os requisitos de segurança e salubridade para os Bombeiros que trabalham no local. A sede atende também os municípios de Monte Carmo, Ponte Alta, Mateiros, Silvanópolis, Santa Rosa, Brejinho de Nazaré, Pindorama e Ipueiras.

O parlamentar ressaltou a relevância do prédio, e exaltou o trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros Militar. “A nova sede do Corpo de Bombeiros é uma grande conquista para todos. Porto Nacional ganha um equipamento público de segurança com toda excelência que merece. Nossos Bombeiros sempre trabalharam com muita garra e coragem, mesmo quando havia pouca estrutura. Agora, os trabalhos de proteção à vida da população, do patrimônio público, meio ambiente, serão ampliados, graças a essa incrível benfeitoria”, falou o deputado.

R$ 1 milhão de Andrade para prédio dos Bombeiros em Luzimangues

O governador Wanderlei Barbosa, assinou a sanção de Lei que autoriza a doação de um lote em Luzimangues ao Corpo de Bombeiros, para a construção de uma unidade da corporação no distrito. O deputado Antonio Andrade destinou também R$ 1 milhão para a construção de prédio do Corpo de Bombeiros no Distrito de Luzimangues.

