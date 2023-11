Antonio Andrade prestigia jogo de confraternização entre amigos em Luzimangues

O sábado, 18 de novembro, foi de celebração ao esporte e à amizade em Luzimangues. O principal distrito de Porto Nacional foi palco do evento “ Amigos do Léo Almeida”, confraternização que consiste em uma partida de futebol que reúne conhecidos e ex- jogadores, amigos do radialista que é referência em jornalismo esportivo no Tocantins.

O jogo da amizade foi entre os “Amigos do Léo Almeida” versus “Amigos do Vuzu”, tradicional desportista do distrito. No final da partida, a equipe do Vuzu, representando Luzimangues conseguiu a vitória com o placar de 2×1.

Dentre os participantes ilustres, estava o deputado Antonio Andrade, que fez questão de prestigiar o amigo neste momento especial. Apesar de não ter entrado em campo por conta de uma contusão, acompanhou toda a partida. “É sempre uma alegria estar entre os amigos, e hoje especialmente aqui em Luzimangues um lugar que tenho muito carinho pelos moradores. Parabenizo o Léo por essa excelente realização. Esse momento é muito mais que uma partida de futebol, é uma oportunidade de confraternização. E é esse espírito de união que importa, no fim das contas consolidamos a amizade em cada momento festivo desses”, ressaltou o parlamentar.

O vereador, Tony Andrade; disputou a partida e foi um dos grandes destaques. “Não poderia deixar de participar desse jogo, tenho um grande carinho e respeito pelo Léo e aqui estão grandes amigos. Dei o meu melhor e foi um jogo bonito, disputado. O mais importante disso tudo é confraternizarmos em algo que tanto amamos, o futebol”, concluiu.

O organizador do evento, Léo Almeida, falou da alegria sentida com a oportunidade de por mais um ano poder promover o jogo especial. “É uma satisfação muito grande poder realizar essa festa com grandes amigos, e ver a alegria do público presente que veio nos prestigiar. Estou muito contente e emocionado. Trabalhamos o ano inteiro e ter uma oportunidade como essa de reunir pessoas que tanto gostamos para um momento de descontração é um grande privilégio, fico grato por isso”, enfatizou.

Ao fim do jogo, Léo Almeida, Mauro Lopes e Vuzu, receberam medalhas e troféu em homenagem pelos relevantes serviços prestados ao esporte no município.

Presenças

O secretário Executivo de Esportes e Juventude do Estado; Atos Gomes de Araújo; o Secretário Executivo da Agricultura do Estado, Soares Filho; os ex-vereadores Clau e Edgar Mascarenhas; e o ex-superintendente distrital de Luzimangues, Flávio Monteiro, também estiveram no evento.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade