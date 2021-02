Araguaína faz imunização de 1.250 idosos acima de 80 anos em vacinação drive thru

A Prefeitura de Araguaína vacinou contra a covid-19, 1.250 idosos acima de 80 anos durante dois dias de imunização drive-thru, nos dias 12 e 15. Essa já é a terceira etapa da campanha de vacinação nacional contra a doença no município e pretende alcançar nos próximos dias 2.423 idosos desta faixa-etária. O número é baseado na quantidade de doses que foram enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo do Estado e no levantamento populacional da Secretaria Municipal da Saúde.

Mesmo com o fim da vacinação pelo sistema drive-thru a vacinação dos idosos acima dos 80 anos irá continuar em Araguaína. A partir desta quinta-feira, 18, a imunização será realizada em 6 UBS (Unidade Básica de Saúde) das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Para os idosos acamados, sem condições de ir até a UBS, a vacina será realizada a domicílio.

O Município também continuará fazendo a vacinação dos profissionais de saúde da rede pública e privada. O público de profissionais que devem ser imunizados é de 7.077. Para os profissionais da saúde são solicitados o cartão de vacinação, carteira do conselho de classe, CPF ou Cartão SUS, além do comprovante de vínculo trabalhista da instituição de saúde.

Um sucesso!

A ação drive-thru foi realizada no Parque de Exposições de Araguaína, onde o idoso teve que passar por um cadastro e verificação de documentos e em seguida a aplicação da vacina, sem a necessidade de sair de dentro do veículo. De acordo com a enfermeira responsável pela ação, Simone Leandro, o número foi positivo.

“O fluxo de pessoas procurando pela vacina foi constante durante os dois dias de vacinação e podemos dizer que o resultado foi positivo, já que em apenas dois dias já conseguimos vacinar mais de 50% deste público-alvo”, disse Simone Leandro.

Para a vacinação, foi exigido o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o Documento de identificação do idoso. Para a dona Laura Medeiros da Silva, de 83 anos, o momento vai ficar marcado como uma data muito especial.

“Eu confesso que no início estava com medo de tomar a vacina, mas depois tudo se transformou em ansiedade e vontade de garantir a minha saúde. Estou muito satisfeita”, disse a aposentada.

Unidades básicas de saúde

A vacinação será realizada nas seguintes UBS para o público-alvo dessa etapa a partir desta quinta-feira, 18:

– UBS MARIA DOS REIS RODRIGUES (BARROS) – Rua 6, Qd 5 AP, esquina com a Rua contorno, Parque Bom Viver;

– UBS COUTO MAGALHÃES – Av. Perimetral, s/nº, Setor Couto Magalhães;

– UBS PALMEIRAS DO NORTE – Rua das Camélias, nº 1055, Setor Palmeiras do Norte;

– UBS JK – Av. Bernardo Sayão, s/nº, Bairro JK;

– UBS LAGO AZUL – Av. Araguaia, Qd 4, Lt 2, s/nº, Parque do Lago;

– UBS MANOEL MARIA DIAS DE BRITO – Rua dos Ingaxixes, Qd 28, Lt 1, Setor Cimba.