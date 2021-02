CCZ de Araguaína segue vacinação antirrábica nos bairros

A Prefeitura de Araguaína, por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), iniciou a vacinação antirrábica nos bairros, atendendo nesta primeira etapa os setores mais afastados e a zona rural. Nesta quinta e sexta-feira, 18 e 19, os agentes de zoonoses estarão no Distrito Novo Horizonte, das 7h30 às 13h30. Na próxima semana, as equipes seguem para o Costa Esmeralda, depois para os setores Nova Araguaína e Bairro de Fátima.

Para facilitar ainda mais a adesão à campanha, o CCZ atenderá aos sábados, das 8 às 13 horas, exclusivamente para vacinação contra raiva. O local fica na Avenida Verdes Mares, nº 21, no Parque Sonhos Dourados. Em caso de dúvidas, moradores podem entrar em contato pelos seguintes telefones: 0800 646 7020, 3415-5307 ou 3411-7040.

De acordo com a coordenadora da campanha e veterinária da CCZ, Luciana Gomes, a meta é vacinar aproximadamente 29 mil animais, sendo 20 mil na zona urbana e 9 mil na zona rural. “Como já fizemos em anos anteriores, a gente começa em setores mais afastados por uma questão de logística e por conta da pandemia ainda não sabemos se haverá Dia D”, explicou.

Doses já aplicadas

As doses da vacina são de graça e aplicadas em gatos e cachorros com mais de três meses de vida. Na última semana, os agentes de endemias estiveram nos setores Ponte e Barra Grota, onde foram imunizados 170 animais e junto às doses administradas na sede do CCZ e no Centro de Castração já somam 887.

Entre os atendidos estão dois cachorros da adolescente Glenda Galvão, de 17 anos. “É sempre bom vacinar para evitar doenças. A Lili e o Billy estão em dia”, afirmou a jovem. Já na casa da servidora e cabelereira Irani dos Santos, foram quatro cachorros vacinados. “É muito bom receber os agentes aqui, fica mais fácil cuidar da segurança”, contou.

Sobre a doença

A raiva é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida do animal para o ser humano. Ela afeta o sistema nervoso central e mata em quase 100% dos casos, tanto as pessoas quanto os animais. Em Araguaína, já são 14 anos sem nenhum caso da doença em humanos e animais.

“Queremos continuar livre dessa doença e contamos sempre com a colaboração da população que ao longo dos anos sempre atendeu aos nossos chamados, aderindo as campanhas e demonstrando cuidados com seus animais de estimação, por isso, acreditamos que alcançaremos nossa meta de vacinação”, declarou a médica veterinária Luciana Gomes.