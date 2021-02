Profissionais da saúde participam de capacitação sobre o novo programa de financiamento do SUS

Profissionais que atuam no monitoramento da Atenção Primária em Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Palmas estão participando de uma série de oficinas de capacitação sobre o programa Previne Brasil. A plataforma é o novo modelo de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) para todos os municípios brasileiros. O treinamento iniciou na manhã desta quarta-feira, 17, e segue até quinta-feira, 18, no auditório do Instituto Vinte de Maio (IVM), em Palmas.

Nesta primeira etapa estão sendo qualificados os preceptores (instrutores) dos programas de residência médica e em saúde, os residentes e coordenadores da Atenção Primária ligados à Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus).

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) participou na elaboração do método didático das oficinas, que tem como objetivo facilitar a compreensão dos detalhes do programa de financiamento, das suas metas e indicadores. A coordenadora da Divisão de Educação Permanente da Fesp, Socorro Sarmento, disse que a finalidade do trabalho é contribuir para que esses profissionais absorvam e repassem os conhecimentos aos colegas dentro das UBS.

O analista em saúde da Semus e um dos instrutores das oficinas, Rafael Augusto, explica que determinados indicadores do Previne Brasil são bastante complexos por causa do volume de informações. É o caso, por exemplo, dos exames citopatológicos que precisam ser feitos em todas as mulheres de Palmas com idade entre 25 e 64 anos, em torno de 50 mil usuárias. “Elaboramos ferramentas para rastrear quais são as moradoras da Capital que deixaram de fazer os exames ou procedimentos que compõem esses e outros indicadores do programa”, disse o instrutor, acrescentando ainda que o Município precisa alcançar as metas para receber os repasses do Ministério da Saúde (MS).

Previne Brasil

O Previne Brasil foi instituído pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 2.979 em novembro de 2019 e alterou algumas formas de repasse e financiamento para os municípios na modalidade de Atenção Primária em Saúde.

Segundo o portal do MS, o programa “equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família e de Atenção Primária, com o grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, como ampliação do horário de atendimento, equipes de saúde bucal, informatização, equipes de Consultório na Rua, equipes que estão como campo de prática para formação de residentes na APS, entre outros tantos programas”.