Antonio Andrade, juntamente com o governador Wanderlei Barbosa e o deputado Valdemar Júnior, vistoriam obras da ponte sobre o Rio Tocantins em Porto Nacional

Progresso! Representando o Congresso Nacional, o deputado federal Antonio Andrade, participou da vistoria das obras da ponte sobre o rio Tocantins, em Porto Nacional. Na ocasião, o parlamentar esteve ao lado do governador Wanderlei Barbosa e do deputado estadual, Valdemar Júnior, celebrando essa conquista que está cada vez mais próxima de ser concluída.

Na oportunidade, Wanderlei Barbosa, disse: “estamos aqui no último dia do ano trabalhando, vistoriando essa obra tão importante para o Tocantins, um retrato de como é o nosso governo, atuante e comprometido em todas as áreas do serviço público, e isso tudo é possível graças ao empenho e aos parceiros como o deputado federal, Antonio Andrade”, pontuou.

“Esse ano investimos muito. Na educação, reformamos mais de 200 escolas, na saúde, fizemos um investimento de 23% do nosso orçamento, realizamos mais de 18 mil cirurgias eletivas, estamos finalizando as obras do Hospital de Araguaína, e em todas as outras áreas nós trabalhamos bastante”, explicou o governador.

Posteriormente, Antonio Andrade falou sobre a importância da conclusão da ponte e outras obras no município de Porto Nacional. “São muitos os motivos para comemorar, com 80% das obras concluídas a finalização dessa que é a maior obra em andamento no Tocantins é um marco histórico, uma grande conquista para todo o povo tocantinense”, declarou.

Segundo o deputado federal, além da ponte sobre o rio Tocantins, a capital da cultura tocantinense ganhará um novo hospital, algo que atenderá à demandas da população local e de cidades circunvizinhas, a reforma do Ginásio de Esportes, dentre outras obras.

“No ano que se aproxima, estarei junto ao governador trabalhando ainda mais para que possamos continuar celebrando avanços em várias áreas para o nosso povo. Desejamos a todos um feliz ano novo, cheio de conquistas e realizações”, finalizou Antonio Andrade.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade