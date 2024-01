Com presença do deputado Antonio Andrade, último dia do ano de 2023 é marcado por alegria e solidariedade no distrito de Luzimangues

Cumprindo mais uma etapa da ação de distribuição de cestas básicas à famílias portuenses, o deputado federal Antonio Andrade e sua esposa Virgínia Andrade, estiveram no distrito de Luzimangues na manhã deste domingo, 31 de dezembro, para garantir a mesa farta no réveillon dos moradores da região.

A distribuição dos kits de alimentos é realizada por ele de forma contínua há 5 anos, e em 2023 foi expandida para diversas localidades do município.

Durante o evento, o secretário executivo da Agricultura do Estado, Soares Filho, declarou: “Essa ação entrega dignidade a todas as famílias presentes, parabenizo o deputado Antonio Andrade pela iniciativa que tem todo meu apoio por beneficiar os nossos munícipes. Em 2024 teremos ainda mais ações em parceria para realizarmos, o objetivo central é promover o desenvolvimento social e econômico que Luzimangues tanto espera”, concluiu.

Na oportunidade, Antonio Andrade, agradeceu ao secretário executivo da Agricultura do Estado, Soares Filho, por todo empenho na realização do evento que possibilitou ao deputado efetivar as entregas na localidade. Também reafirmou seu compromisso de seguir trabalhando em prol do bem-estar da população dos quatro cantos da cidade, sem distinção.

Lançamento do Projeto Social Bebê a Bordo

Ampliando a assistência à mulheres do Distrito de Luzimangues que estão gestantes, o secretário executivo da Seagro, Soares Filho e o deputado federal Antonio Andrade, em parceria com a loja Baby Kids, lançaram oficialmente o Projeto Social Bebê a Bordo, que consiste em prestar apoio à essas mulheres.

Cerca de 17 gestantes receberam itens de higiene, vestimentas e outros acessórios para seus bebês.

Presenças

Além do deputado federal Antonio Andrade e sua esposa Virgínia Andrade, também marcaram presença no evento o secretário executivo da Agricultura do Estado, Soares Filho; a vereadora, Joelma do Luzimangues; o chefes do Ciretran de Porto Nacional, Bruno Almeida, dentre outras lideranças e autoridades.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade