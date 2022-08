Em evento com milhares de pessoas, Wanderlei Barbosa diz que seu governo vai melhorar a vida de todos os tocantinenses

Por Assessoria

O governador do Tocantins e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), participou de um grande evento em Palmas nesta sexta-feira, 26, que contou com a presença de milhares de pessoas. Em seu discurso, ele destacou a força da juventude na política do Tocantins e reforçou a importância economica social da Capital.

“Estamos aqui hoje prestigiando o lançamento da candidatura do deputado Léo Barbosa e acreditamos no seu trabalho e nos seus projetos para a população. Palmas e todo nosso Estado estarão bem representados na Assembleia”, pontuou.

Wanderlei lembrou ainda que todas as alianças políticas são importantes para para o desenvolvimento do Tocantins.

“As ações efetivas realizadas pelo deputado o credenciam para representar nosso Estado na Assembleia Legislativa e trabalhar ainda mais para o nosso Estado se tornar referência nacionalmente”, concluiu.

O deputado estadual e candidato a reeleição, Léo Barbosa (Republicanos), ressaltou que o Tocantins vive agora um momento de avanços na saude, infraestrutua, habitação, segurança, educação, prioridades que foram elencadas na gestão de Wanderlei Barbosa e que continuarão sendo realizadas.

“Durante esses anos de mandato contribuo com a capital e com o nosso Tocantins, mas como representante da população na Assembleia, tenho a oportunidade de ajudar todos os municípios, ao lado do meu pai, Wanderlei Barbosa”, assegurou.

O evento teve a participação da candidata ao Senado, professora Dorinha(UB), de lideranças políticas e comunitárias, além de militantes, partidários e convidados.