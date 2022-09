A dez dias das eleições, Governador Wanderlei Barbosa arrasta multidão durante agenda por municípios do Bico do Papagaio

Por Assessoria

A Comitiva da Majoritária chegou nesta quinta-feira, 22, na região do Bico do Papagaio, onde o Governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), juntamente com seu candidato a vice Laurez Moreira (PDT), e da candidata ao Senado Professora Dorinha (UB), percorreu cinco cidades.

A agenda teve início nesta manhã, em Esperantina, com uma grande caminhada, seguindo para reunião política em Buriti. Na ocasião, o Governador destacou que sua Gestão está ampliando os serviços públicos do Estado na região do Bico do Papagaio.

“Desde que assumi o Governo, não parei de trazer benefícios para a população do Bico do Papagaio, como as obras de pavimentação asfáltica que estão em andamento, a instalação dos leitos de UTIs no Hospital Regional de Augustinópolis, assim como a reforma e entrega de escolas. É assim que trabalhamos, de forma séria, mudando a vida das pessoas, descentralizando os serviços do Estado, para que as pessoas não precisem se deslocar a outras cidades para resolver coisas simples”, afirmou.

Em Esperantina, o Governador também destacou que, em breve, a Ageto fará a assinatura da Ordem de Serviço para pavimentação de 7 km ligando a cidade ao povoado de Pedra Grande.

Já em Buriti, Wanderlei destacou o recurso de R$ 2 milhões do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, idealizado pelo Governo do Tocantins e enviado para a Prefeitura, que está sendo investido nas obras de pavimentação em bloquetes de ruas e avenidas dos projetos de assentamento Boa Sorte, Sossego e Canaã, e da reforma de escolas e a implementação da metodologia dos Colégios Militares no Colégio Estadual Buriti, que foi autorizada em fevereiro deste ano.

A agenda prossegue no período da tarde com reuniões politicas em Praia Norte e Axixá, e finaliza com grande comício em Araguatins.

Bico do Papagaio com Wanderlei

José Roberto Santos, de Esperantina, destacou que vota em Wanderlei porque se identifica com ele. “O povo da nossa cidade gosta de gente desse jeito. Ele é um homem que já sofreu também, sabe como é a realidade de qualquer um de nós aqui”, afirmou.

Gerônimo Leitão, de Buriti, disse que apoia Wanderlei porque ele faz as coisas que promete. “Há muitos anos que passa governador e promete, promete e não faz. Eu eu acreditei nas palavras dele agora, achei que é muito sincero a situação. Ele tem pouco tempo no Governo e já mostrou que tem competência para continuar”, concluiu.