Líderes nas pesquisas de intenção de voto, senadora Kátia e governador Wanderlei visitam o Bico do Papagaio

Unidos nas pesquisas mas separados em seus projetos políticos, ambos percorrem o extremo-norte nesta reta final

Em lados opostos na corrida eleitoral, mas juntos na liderança das duas últimas pesquisas (O Girassol e Promotion/Stylo), tanto a senadora Kátia (Progressistas), quanto o governador Wanderlei (Republicanos), escolheram o Bico do Papagaio como a região para intensificar a caminhada nos últimos 10 dias das eleições. Kátia, que mantém a independência com relação ao governo, chegou no norte do Tocantins nesta quarta (21) e visitou Aragominas, Muricilândia, Santa Fé e Araguaína. De hoje até sábado, a candidata, que tem o apoio de pelo menos 12 prefeitos do Bico do Papagaio, visitará 18 municípios.

Com votação expressiva na região nas últimas eleições, Kátia tem retribuído a confiança dos eleitores com muito trabalho. Só em emendas parlamentares são quase R$ 90 milhões destinados pela senadora. Essa credibilidade foi destacada pelo prefeito de Darcinópolis, Jackson Soares, nesta quinta-feira, que tem contado com a parlamentar para transformar o município.

“Quando assumi como prefeito a senadora me chamou e perguntou quais eram as minhas prioridades. Ela colocou recurso, investiu na saúde do município, ajudou a pavimentar as ruas e ainda a realizar um sonho: mandou recursos para ajudar a concluir a creche, obra que está parada desde 2009”, contou Jackson

Valores destinados por Kátia ajudaram a mudar a cara da região. Em Araguatins, por exemplo, a usina de asfalto, adquirida com R$ 1,5 milhão enviados por Kátia via emenda parlamentar, está levando asfalto para todo o município e ainda atendendo as cidades vizinhas. Nos mais de R$ 11 milhões em emendas estão obras como a iluminação de LED, a construção de posto de saúde, o Catarata Zero, a reforma de refeitório escolar e outras ações importantes que impactam diretamente a vida dos moradores.

Nos 25 municípios da região tem o dedo da Kátia. Em todos, a parlamentar tem investido em recursos para que a saúde não pare, que o pequeno produtor possa desenvolver seu trabalho e melhorar a cara das cidades.

As perfuratrizes compradas com recursos destinados por Kátia também têm impactado diretamente a vida dos moradores. Já são mais de 32 poços artesianos perfurados nos municípios, ajudando tanto os pequenos produtores rurais quanto abastecendo locais onde a água não chegava.

Entre hoje e sábado Kátia ainda passará por Palmeira, Aguiarnópolis, Tocantinópolis, Santa Terezinha, Nazaré, São Miguel, Sítio Novo, Axixá, Sampaio, Carrasco Bonito, Augustinópolis, Araguatins, Buriti, Esperantina, Ananás, São Bento e Cachoeirinha.

