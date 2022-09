Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Messias Bolsonaro, declara apoio ao candidato a deputado federal, Alex Kawano Caixa de entrada

Por Assessoria

Faltando pouco mais de uma semana para o fim do período eleitoral, o candidato a deputado federal, Alex Kawano (PTB), fortaleceu, ainda mais, sua campanha. Nesta quinta-feira (22), o filho do presidente Jair Messias Bolsonaro e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL), declarou apoio a candidatura do ‘Japonês do Tocantins’. (Veja vídeo abaixo)

Alex Kawano foi o único candidato a deputado federal, em todo o estado, que recebeu, de forma oficial, o apoio da família Bolsonaro.

Em vídeo, Eduardo pediu que os eleitores tocantinenses considerassem o nome de Kawano, no momento de escolher o representante que irá ocupar uma cadeira em Brasília.

‘’Estou fazendo esse vídeo para que você leve em consideração o nome do Alex Kawano, que é candidato a deputado federal, no seu estado, com o número 1444. Então, Kawano, boa sorte pra você, um abraço e fique com Deus!’’, disse o filho do presidente.